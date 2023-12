Javier Milei y su equipo económico se reunieron con funcionarios de Sergio Massa

El presidente electo Javier Milei mantuvo una reunión con los miembros de su gabinete económico, encabezado por el designado Luis Caputo, y con el actual Jefe de Asesores del Ministerio de Economía, Leonardo Madcurd, en uno de los primeros contactos públicos referido a la transición en ese área entre ambas gestiones.



La reunión se celebró en el piso 20 del edificio porteño ubicado en Avenida del Libertador al 600, correspondiente a las oficinas de Mariano Cúneo Libarona, el futuro ministro de Justicia, que sirven como salón de encuentro alternativo al Hotel Libertador, donde vive y trabaja Javier Milei.



Fuentes allegadas a La Libertad Avanza informaron que se reunieron, además de Javier Milei, Caputo y Madcurd, Santiago Bausili, confirmado como presidente del Banco Central; Federico Sturzenneger extitular de ese organismo durante la presidencia de Mauricio Macri, y los economistas Martín Vauthier y Pablo Quirno.



Otras fuentes aseguraron que también fueron de la partida el próximo ministro del Interior, Guillermo Francos, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, pero no pudo ser confirmado por los voceros de La Libertad Avanza.



En el encuentro se realizó un repaso de la situación del Banco Central, que según cálculos privados, tiene reservas negativas por US$ 10.000 millones.



En tanto, el stock de deuda bruta en condiciones de pago ascendió en octubre a US$ 416.812 millones, último registro del Ministerio de Economía, lo que representó un aumento de US$ 32.962 millones en los últimos 12 meses.



Este incremento se debió a la suba de la deuda en moneda extranjera en US$ 10.616 millones y en moneda local por un monto equivalente a US$ 22.346 millones.



El 36% de la deuda en situación de pago normal es pagadero en moneda local mientras que, el 64% restante, en moneda extranjera.



Caputo dialogó el martes con la prensa por primera vez como designado ministro de Economía tras una reunión que mantuvo con Milei en el Hotel Libertador, y consultado sobre los primeros lineamientos en materia económica remarcó que "lo que haya para decir lo diremos oportunamente", mientras tanto "todo el equipo está trabajando a full, haciendo un esfuerzo enorme para que todo sea comunicado de la mejor forma posible".



En tanto, este miércoles, a través de la Oficina del Presidente Electo, se informó que Bausili presidirá el BCRA y Daniel Tillard el BNA, así como que Darío Wasserman será el vicepresidente del BNA.



En esa misma comunicación, se informó también que Milei se reunió con integrantes de su futuro equipo de Gobierno para debatir "los principales lineamientos para las reformas del Estado" que encarará el nuevo Gobierno, que asumirá este domingo.