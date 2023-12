El lapidario apodo de un alfil de Axel Kicillof para liquidar a Alberto Fernández

En su última semana como presidente, Alberto Fernández no dejó de cosechar duras críticas por parte de referentes del oficialismo. Luego de que Juan Grabois lo cuestionara tras sus dichos sobre la pobreza, este martes fue el turno de un hombre cercano a Axel Kicillof.

El ministro de Transporte bonaerense, Jorge D´Onofrio, fue tajante contra las últimas entrevistas televisivas que mantuvo el mandatario saliente y sostuvo que "no está bien que haga esta gira mediática de despedida como si él fuera un observador".

"No se puede echarle la culpa todo el tiempo a todo el mundo que no tuvo suerte, que la gente miente. Tenemos que hacernos cargo también que, más allá de que hemos creado muchísimo empleo registrado, muchísimo desempleo registrado y los jubilados también quedaron por debajo de la línea de la pobreza. O sea, los números son los números y no mienten", señaló.

En contacto con Radio La Red, el funcionario consideró que Alberto Fernández "habla como un expresidente" y utilizó un duro término para calificar sus recientes declaraciones, donde había criticado a Cristina Fernández de Kirchner y subrayando que Kicillof "no representa a todos" los dirigentes del peronismo.

"Lo veo como un outsider de la política que no le debe nada a nadie, que habla desde él mismo y no tiene ninguna responsabilidad para con quienes conduce", disparó.

A menudo, el calificativo fue utilizado para referirse al ascenso de Milei en la política, a raíz de su escasa experiencia de gestión partidaria.

D´Onofrio fue uno de los más contundentes a la hora de arremeter contra la gestión saliente, a la que calificó como "una desgracia". "No estuvo a la altura del desafío. Cómo nos equivocamos con vos. Como ciudadano, nunca te voy a perdonar la fiesta de Olivos", le achacó un día antes por la red social X en alusión a la celebración que se desarrolló en la residencia presidencial durante el aislamiento obligatorio por la pandemia.