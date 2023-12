Martín Tetaz contradijo a Javier Milei en su advertencia sobre la inflación de los próximos meses

Martín Tetaz criticó las últimas definiciones económicas de Javier Milei quien reconoció que habrá un escenario de estanflación al inicio de su Gobierno que llevará controlarlo un plazo de entre 18 y 24 meses.

Para el diputado nacional de Juntos por el Cambio, la definición del presidente electo es "una exageración" y sostuvo que la dinámica del aumento de precios "ya tendría que estar bajo control" a fines de 2024.

"Tal vez tengas alta inflación por la normalización de los precios en diciembre, en enero y en febrero, pero después empieces a tener una inflación que vaya bajando cada vez más rápido y que hacia fin de año tengas una inflación bastante controlada", vaticinó.

En diálogo por Canal Metro, el legislador consideró que lo que busca Milei con su mensaje es no generar una falsa expectativa de mejora inmediata y así ganar tiempo para cumplir con una baja drástica de la inflación.

"Un poco el mensaje del presidente es tratar de no generar la expectativa que el día 10 de diciembre se va a derrotar a la inflación, que más bien nos vamos a tener que acostumbrar a un 2024 que va a tener alta inflación", opinó.

Por otro lado, Tetaz se mostró de acuerdo con la idea del libertario de ir a una unificación cambiaria: "Argentina no puede tener cuatro tipos de dólar distinto o cinco tipos. Ningún país del mundo crece de esa manera. No es que fracasaron ahora en este gobierno, siempre fracasaron. No hay ningún ejemplo en la historia donde no hayan fracasado".

En materia legislativa, el diputado radical consideró que su partido tendrá "una actitud de colaborar, constructiva, de tratar de no poner palos en la rueda con el nuevo gobierno".

En ese sentido, indicó que que "seguramente" la UCR va a acompañar el presupuesto, la ley para achicar la estructura ministerial del Gabinete y el programa de privatizaciones ("salvo cosas que sean ridículas"), aunque planteó que rechazarán la idea de dolarización. "El esquema de cierre del Banco Central no tiene sentido, porque es una locura", cerró.