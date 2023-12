Fastidiado, Alberto Fernández culpó a la Unión Europea por no firmar el acuerdo con el Mercosur

El presidente Alberto Fernández remarcó que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea aún no se firmó porque "encontró resistencia dentro de Europa" y, si bien manifestó su intención de suscribir ese convenio, llamó a debatir primero "determinadas condiciones que permitan sostener y hacer crecer nuestras industrias".



"El acuerdo Mercosur-Unión Europea no se ha firmado no porque Argentina no quiera sino porque encontró resistencia dentro de Europa", señaló el presidente.



Alberto Fernández aclaró que su intención es "firmarlo" porque cree que "geopolíticamente es correcto un acuerdo" entre ambos bloques, pero advirtió que para hacerlo quiere discutir antes "determinadas condiciones que nos permitan sostener y hacer crecer nuestras industrias".



"Quiero discutir algo que le sirva a los argentinos, es un acuerdo entre dos regiones, hay intereses que tener en cuenta", agregó a una semana de entregarle el mando a Javier Milei.



Alberto Fernández asistirá el miércoles y jueves próximos a la Cumbre del Mercosur en Río de Janeiro, en su última actividad antes de la finalización de su mandato, el 10 de diciembre, cuando entregue el poder al mandatario electo Javier Milei.



La mayor expectativa de ese encuentro está puesta en la posibilidad de cerrar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, para el que todavía las negociaciones están en curso.