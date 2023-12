El brutal sincericidio de un exministro de Alberto Fernández: "Dejamos un quilombo bárbaro"

Juan Zabaleta, exministro de Desarrollo Social del Gobierno de Alberto Fernández, afirmó este sábado que, tras dejar la intendencia del partido bonaerense de Hurlingham el próximo 10 de diciembre, se dedicará, al menos parcialmente, a la mecánica. "Voy a poner un taller de alineación y balanceo. Soy técnico mecánico”, remarcó en diálogo con Alejandro Fantino.

“La política dejó de interpelar a la sociedad, de hablar con la gente”, sostuvo el político, quien dejará la intendencia de Hurlingham tras perder la interna en las elecciones primarias de agosto contra Damián Selci, de La Cámpora. El camporista lo venció en un ajustado resultado por 52% a 48% y luego, ya como candidato único del peronismo, se impuso con claridad en octubre, con el 45%.

“Me angustió perder. Soy un electrocardiograma hoy. Pego en el techo, bajo, vuelvo a pegar”, expresó Zabaleta, una de las personas que más cercanía tuvo con el actual presidente y que llegó al Gabinete nacional después de la renuncia de Daniel Arroyo, en 2021.

Zabaleta, de 56 años, narró algunos episodios que vivió como ministro y, en sintonía con la visión que popularizó el presidente electo, Javier Milei, de crítica hacia gastos políticos, contó que un comisario le dijo que iba a ser su jefe de custodia y que iba a tener 30 agentes a disposición. “Pensé en la comisaría de William Morris que tiene 10 agentes”, dijo el todavía intendente bonaerense.

Zabaleta reconoció que muchas personas que se movilizaban en el marco de las protestas que realizaban distintas organizaciones sociales no sabían por qué iban a reclamar al ministerio. “Me daba mucha pena”, expresó.

“Una vez por mes atendía a los líderes sociales”, puntualizó y detalló que recibía a Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, junto al resto de las agrupaciones nucleadas en la Unidad Piquetera en una de sus oficinas de reuniones.

El exministro, por otra parte, acusó a una organización poco conocida, aunque presente en las movilizaciones, de tener vínculos con servicios de inteligencia. “Un día se enojaron en una reunión de Gabinete. Hubo una movilización por la tarde y había una organización territorial de no mucha gente muy vinculada a los servicios de inteligencia. Entraron al ministerio, lo tomaron, golpearon a los trabajadores”, dijo sobre el Movimiento Teresa Rodríguez, al que no nombró.

Por último, Zabaleta lanzó un brutal sincericidio y aseguró que el Gobierno deja "un quilombo bárbaro". “Porque hace más de un año que no se hablan el presidente y la vice, porque el ministro político del Gobierno estuvo en tensión con el Presidente más de un año y medio. Si una política no está ordenada, la economía no se ordena”, explicó.