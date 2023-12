El Gobierno hizo oficial su renuncia y no ingresará a los BRICS

Javier Milei oficializó la renuncia de Argentina a ingresar al grupo BRICS mediante una carta oficial. El presidente había comunicado su rechazo al bloque durante la campaña, cuando el Gobierno anterior había dado la noticia de que Argentina ingresaría a la alianza. Ahora, el Gobierno le envió una carta a cada presidente de cada nación participante del bloque para oficializar su rechazo.

La carta comienza diferenciándose del Gobierno anterior: "Como es de su conocimiento, la impronta en materia de política exterior del Gobierno que presido desde hace pocos días difiere en muchos aspectos de la del Gobierno precedente. En tal sentido, algunas decisiones tomadas por la anterior gestión serán revisadas", escribe Milei en la carta.

Entre las "decisiones tomadas" por Alberto Fernández que "serán revisadas" se encuentra la salida de los BRICS. "Al respecto, quisiera informarle que en esta instancia no se considera oportuna la incorporación de la República Argentina al BRICS como miembro pleno a partir del 1 de enero de 2024", explica.

Aunque se haya hecho formal el rechazo de participación del bloque, Milei recalco el "compromiso" del Gobierno con la "intensificación de los lazos bilaterales" con cada país, "en particular el aumento de los flujos de comercio e inversión".

"A la espera de reunirme con usted, hago propicia la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi más distinguida consideración", cierra la carta enviada a los líderes de cada país participante del bloque.

La alianza está conformada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. En agosto de este año Alberto Fernández había comunicado que tanto Argentina como otras economías emergentes ingresarían al bloque como miembro pleno. Ya desde aquel momento, Javier Milei se mostró en rechazo de sumarse al BRICS.

"Nuestro alineamiento de geopolítica es Estados Unidos e Israel. Nosotros no nos vamos a alinear con comunistas", había argumentado el presidente. Además, en otra oportunidad agregó: "Eso no quiere decir que el sector privado pueda comercializar con quien se le dé la gana".

Sobre esto, la canciller Diana Mondino había posteado al respecto. "No ingresaremos a los BRICS", escribió en su cuenta de X. “Entiendo que fuimos invitados a participar de los BRICS pero no hemos aceptado formalmente. Para ingresar al (Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS) hay que hacer un aporte de capital y la Argentina no está en condiciones de hacerlo”, había expresado en otra oportunidad

Una de las principales críticas que se realizaron al gobierno anterior desde el bloque liberal fue el de que se estaría ingresando al bloque al mismo tiempo que otros países, los cuales varios sectores encuentran diferencias. Desde el primero de enero se estarían sumndo Egipto, Etiopía, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, e Irán, y es que con este último país es que se encuentran las diferencias y rechazos más fuertes.

Las relaciones con los países participantes del bloque no es la mejor. Hace unas semanas, Xi Jin Ping, presidente chino, congeló el swap financiero de 6.500 millones de dólares que iban a ingresar en el Banco Central. Javier Milei había pedido que el acuerdo siga adelante pese a la relación política de ambas naciones. La solicitud había sido mediante una carta, dos días después de haber asumido.

Además, durante la campaña presidencial, Javier Milei había anticipado que, en caso de llegar a ser mandatario, rompería relaciones con el territorio asiático por ser un país "comunista". “Nosotros no hacemos pactos con comunistas”, argumentaba. Por su parte, el gobierno chino anticipó que sería un "grave error" romper relaciones.