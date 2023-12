Una diputada nacional reclamó que "nos tienen que explicar los por qué de la ley"

Este miércoles se hizo oficial el envío del proyecto de la ley ómnibus al Congreso. El presidente Javier Milei lo confirmó a través de sus redes sociales y la llamó "Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos". Dentro del paquete, el mandatario pide declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025. La medida causó diversidad de reacciones en distintos ámbitos a lo largo y ancho del país.

Paula Oliveto, diputada nacional de la Coalición Cívica, se refirió a las decisiones y propuestas políticas que está tomando el presidente de la Nación. En primer lugar, opinó que "es un proyecto muy ambicioso que, de alguna manera, te cambia todo el marco jurídico de la Argentina. Toca la Ley de Procedimientos Administrativos, la Ley de Administración Financiera, el Código Civil, el Código Penal, en algunos casos razonablemente, en otros casos excesivamente. Entonces, hay que trabajar tema por tema desde un aspecto propositivo y positivo. Lo que a mí me hace ruido, porque no lo he hecho en toda mi vida, es delegar a una persona las atribuciones del Parlamento. Jamás voté delegaciones, y más delegaciones tan profundas y por la totalidad del mandato".

La legisladora realizó una analogía para explicar el accionar de Javier Milei: "Hay un libro de Agamben que se llama "El Estado de excepción", ese Estado implica que vos, en virtud de una emergencia, entregas la fuerza de la Constitución, los pesos y contrapesos que implica la división de poderes. Entonces, la excepción hace que se debilite la fuerza de la Constitución. Creo que la mejor forma que nosotros tenemos para darle las herramientas al presidente Milei y que tenga en su Gobierno seguridad jurídica para que vengan a invertir, es que las reformas que él saque lo haga por una amplia mayoría y que no sea permeable a que un próximo Gobierno las tire para atrás. Esta cosa pendular de la Argentina que va para un lado y para el otro generó mucho daño en nuestro país".

Respecto a lo que sucede dentro del Congreso, argumentó: "Nosotros estamos preparados para trabajar, aportar y buscar salidas. Entendemos que alguien nos tiene que explicar los por qué, te pongo un ejemplo, el capítulo que a mí me preocupa es el de los jubilados y todo lo que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es el fondo que se administra para garantizar jubilaciones futuras, que ahora pasaría al Tesoro. Yo necesito que alguien me diga cuál es el objetivo, cuál es la finalidad y cómo se va a sostener el sistema, porque de la letra de la ley no surge esto. Te dice que las jubilaciones van a ser por decreto, y no hay fórmula automática. Estas son algunas dudas que nosotros tenemos y que alguien las tiene que responder".

Javier Milei se enfrenta a los poderes del Estado.

"La Constitución habla de que una sola persona no puede tener la potestad de decidir sobre tus bienes, tu libertad, sobre el desarrollo democrático de un país, y yo agregaría que tampoco debería decidir sobre aspectos que tienen rango constitucional como el ejercicio de tu libertad y el de tus derechos. Será una discusión que daremos en el Congreso, creo que hay que darle al presidente Milei herramientas para poder enfrentar esta crisis económica que heredó, pero también hay que discutir mucho en los otros aspectos", agregó.

Por último, en forma de petición con miras a las sesiones extraordinarias, insistió: "Nosotros le pedimos a Javier Milei que nos diga qué herramientas necesita para enfrentar la crisis económica, que es lo inmediato, que es lo que requiere que nosotros votemos ya mismo. Hay otras cosas que pueden esperar".

