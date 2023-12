"Milei no fue elegido para ser el dueño del destino de la vida de los argentinos"

El presidente Javier Milei oficializó que el proyecto de la ley ómnibus fue enviado al Congreso de la Nación, y se la denominó "Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos". Tiene más de 350 páginas y avanza en la sanción de distintas emergencias en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, social y de seguridad. Actualmente, la Justicia está analizando la constitucionalidad de su mega DNU y quizás esta nueva ley también cuente, o no, con una aprobación parlamentaria.

Nicolás González Perejamo, director de la consultora Demokratia, habló con MDZ Radio 105.5 FM y analizó los últimos movimientos que realizó el presidente de la Nación y las estrategias políticas que dispone. Inicialmente, advirtió que "Javier Milei no está bien asesorado, creo que lo del otro día con el DNU fue un error porque no era viable y es inconstitucional. Pero fuera del error técnico que pudo haber, creo que hay una estrategia política muy clara que está siendo absolutamente eficiente y que tiene que ver con generar congestión en el debate público para tratar de volver binarias las opciones que tiene la ciudadanía. Es decir, si yo te tiro doscientas millones de opciones, alguna te va a caer bien, y si le agregas que los que se están expresando en contra son una turba de parias que han sido responsables de la decadencia del Estado, la ecuación es fácil".

"La CGT, algunos de los movimientos sociales, Grabois y parte del kirchnerismo que se están expresando, empujan a tratar de respaldarlo en la medida a Milei porque el compromiso de la ciudadanía no tiene que ver con el paquete de medidas. Hace cuatro meses hicimos una encuesta en la provincia de Mendoza preguntando qué opinaban de las medidas de shock que el precandidato anunciaba en los medios de comunicación; vimos que la gente no las respalda de ninguna manera. Javier no representa un conjunto de políticas y el arco ideológico que él dice representar. La gente no lo apoya porque él sea liberal, sino que la gente lo eligió porque el principal argumento que tuvo fue emocional, que es la decisión irreversible del cambio. La única alternativa a ese momento de la Argentina era hacer algo distinto. Era aplicar el principio de Newton que dice que si queremos un resultado distinto, tenemos que hacer la cosa distintas", sostuvo el analista político.

El Congreso de la Nación analiza las medidas de Milei.

De cara a la probabilidad de que no aprueben el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en el Congreso, comentó: "Milei planteó la alternativa y posibilidad de precipitar este paquete de medidas, el plebiscito propuesto por el presidente no es vinculante, pero evidentemente va a condicionar a todo el arco político. Si bien no demostró entender mucho sobre el desarrollo normativo con lo del DNU, sí entiende de política y está siendo la persona que después de diez años se adueña de la agenda de debate público en la Argentina. Él entiende que hay que destacar todos estos temas a la discusión, la sobreabundancia de temas hace muy difícil poder digerir todo lo que ocurre, sabe que esto va a propiciar que la gente adhiera a su paquete de medidas y quiera acompañarlo, él entiende que el momento es ahora".

Además, opinó que "lo que está haciendo el presidente, en términos políticos, es marcar la cancha, atorar a la ciudadanía, poner todos los reflectores alumbrando al Congreso de la Nación. Él sabe que el tiempo es tirano en política y que, en la medida de que pasen los días con este paquete de medidas, más gente va a tener inconvenientes, entonces lo que está haciendo es ir aplazando todo para que, con el mayor caudal de apoyo popular, tener que enfrentar las reformas frente al resto de los poderes del Estado. Javier Milei es un populista de derecha que quiere sumar el poder público en su atributo y que busca cambiar el panorama ejerciendo el poder legislativo, judicial y ejecutivo".

Por último, se refirió al proyecto de la ley ómnibus: "Creo que el marco de reformas que propone es una discusión que se debe llevar adelante, es necesaria para Argentina. Ahora, creo que es una discusión que nos tenemos que dar, en la que él tiene que ser perfectamente consciente de que ha sido elegido para ser presidente de la República y no para ser el dueño del destino de la vida de todos los argentinos".

