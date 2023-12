Mariana Juri fue tajante contra el peronismo y respaldó a Javier Milei

El nuevo proyecto de la ley ómnibus oficializado este miércoles por el presidente Javier Milei ha causado revuelo en distintos sectores del país. La "Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos", avanza en la sanción de distintas emergencias en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, social y de seguridad. El paquete de medidas fue enviado al Congreso de la Nación para comenzar a ser tratado junto con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

Mariana Juri, senadora nacional de la UCR, habló con MDZ Radio 105.5 FM y advirtió que "desde el punto de vista de los legisladores, y en lo que a mí me compete, es un momento en donde hay que actuar con muchísima responsabilidad y tratar de interpretar lo que la gente eligió. Hoy es momento de detenerse, estudiar con gran detenimiento, ocuparse de los temas que a cada uno nos toca y desde el lugar que cada uno nos toca. Entonces, ahí es donde me parece que más que desconcertados, en términos generales, lo que advierte esto es una carrera de salir a opinar cuando ni siquiera ha sido leída la ley. A mí me cuesta entender al peronismo perdido y que puedan haber leído en 20 minutos más de 660 artículos como para poder tomar una definición tan tajante de que no van a acompañar una ley".

"Esas son las cosas que a mí me extrañan, más allá de que uno después las acompañe o no. Hay que separar en partes lo que le toca al Senado, lo que le toca a Diputados, lo que nos toca en lo inmediato y lo que nos toca más adelante. Ahí es donde hay que actuar con una gran responsabilidad frente a un presidente que cree que hay que mandar todo junto en el mismo momento", sumó.

Además, aclaró que "Javier Milei ha planteado distintas cosas, por un lado DNU y por otro lado leyes. Desde el bloque de la Unión Cívica Radical, en particular, hemos constituido un grupo de asesores que estamos estudiando cada uno de estos temas para ver cómo los afrontamos de la manera más responsable. Como legisladores tenemos una gran responsabilidad, debemos ayudarle a darle gobernabilidad. Más que preocuparse, hay que ocuparse".

Javier Milei busca aprobar sus medidas en el Congreso.

La legisladora se sinceró y admitió que "la ley de los DNU no es buena, pero es una herramienta constitucional existente. En lo personal no me gusta el decreto, por tanto tenemos proyectos presentados para modificarlo. El kirchnerismo se opuso a tratar la modificación de los Decretos de Necesidad y Urgencia. De hecho, que los DNU estén autorizados por una de las dos Cámaras fue iniciativa de Cristina Kirchner, por eso me cuesta tanto entender sus quejas. Si no hubiese sido por el kirchnerismo, el DNU estaría autorizado por las dos Cámaras, que es uno de los graves problemas que tiene los Decretos de Necesidad y Urgencia".

Por otra parte, uno de los puntos que se incluyen dentro del nuevo proyecto es la delegación de poderes, Juri explicó que "ya se está estudiando en la Cámara de Diputados. No es un instrumento que me guste, nosotros en el Senado, la responsabilidad que tenemos ahora y en lo que estamos trabajando es la boleta única, el retiro de los pliegos y darle institucionalidad para que puedan hacerlo".

Por último, mostró su apoyo al presidente de la Nación y rechazó a la oposición: "Si a Javier Milei le va bien, nos va a ir bien a todos los argentinos. Él es el presidente que eligió una gran parte de los argentinos y yo voy a hacer todo lo posible para que le vaya bien. De todas formas, ese apoyo no quiere decir tampoco que vamos a permitir que haga lo que quiera, eso se irá viendo ley por ley. Lo que esto requiere es un gran acuerdo nacional, diálogo y consensos. Es necesario que el Gobierno nacional garantice a largo plazo muchas de estas medidas que son tan estructurales para el país".

Escuchá la nota completa