Se traba la sesión en la que Axel Kicillof busca aprobar el impuestazo

"A estas horas la sesión del jueves esta trabada" le dijo a MDZ un diputado de Juntos por el Cambio sobre la sesión en la que Axel Kicillof busca tener los dos tercios para aprobar, entre otras leyes, la prórroga del presupuesto, el endeudamiento por 1.800 millones de dólares y el impuestazo de hasta el 300% de aumento para los impuestos provinciales.

"El problema más grande lo tenemos con la Fiscal Impositiva es una locura el tope del 300% de aumento que quieren imponer en los impuestos de la provincia", afirmo el legislador radical en la coalición opositora, que agrego: "Con el agravante de quieren actualizarlo por inflación con lo cual este impuestazo no tiene tope".

La postura más intransigente con el oficialismo en Juntos por el Cambio es la del PRO, uno de los legisladores que lleva adelante las negociaciones con los emisarios de Kicillof, dijo a este diario: "Nosotros les estamos pidiendo que hagan un esfuerzo. Que den una señal bajando el costo que genera la planta política que quiere seguir agrandando Kicillof, más que ahora no va a tener los recursos que recibía discrecionalmente del Gobierno nacional".

El legislador amarillo agrego: "No puede ser que el esfuerzo lo hagan siempre los bonaerenses. Es una locura la combinación del impuestazo con el ajuste por inflación que pretende Kicillof. Eso es explosivo", y en consonancia con la postura radical expreso "eso va a llevar a que los impuestos sean impagables".

Recinto de la Cámara de Diputados bonaerense.

Sobre el pedido de autorización a la Legislatura bonaerense, para endeudar la provincia en 1.800 millones de dólares, el diputado que representa a la Tercera Sección electoral sostuvo: "Tenemos que verificar que sea para cubrir vencimientos de deudas. Yo creo que si quiere tomar deuda nueva tiene que explicar cómo va a conseguir plata fresca, cuando no hay mercados para Argentina y menos para la provincia de Buenos Aires. Que nos diga si quiere meter mano en las arcas del Banco Provincia con un préstamo que nunca va a pagar".

"Hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta de parte de Gobernación, nosotros estamos pidiendo llevar a un nivel razonable el aumento de impuestos y no vemos la voluntad del oficialismo por lo que no creo que lleguemos a un entendimiento", manifestó el Legislador del PRO, agregando que "técnicamente la sesión todavía no esta caída".

En cuanto a las deudas que reclaman los intendentes de Juntos por el Cambio, el diputado de la coalición opositora respondió: "Seguimos pidiendo que cancelen las deudas, pero no puede ser ese nuestro punto de decisión. Por supuesto que está presente y lo reclamos, son dos carriles que corren paralelo, pero en algún punto van por otro sentido".

Por otra parte, una alta fuente del bloque libertario, conducido por Nahuel Sotello, afirmó a MDZ que si hay sesión van a votar en contra de todos los proyectos enviados por Kicillof. "No está claro el endeudamiento. Además, iríamos contra nuestros principios, el gobernador quiere endeudar aún más la provincia para engrosar la planta política manteniendo ministerios que no tienen sentido como lo son el de las mujeres y el de transporte, entre otros. Además quiere crear empresas del estado y nuevas secretarias para darle refugio a militantes, cuando en Nación estamos achicamos el estado", dijo. Rosca política en la Legislatura bonaerense.

"Da la sensación que es más una cuestión caprichosa que ideológica la de Kicillof, pretendiendo que la oposición lo acompañe como si fuera un nene caprichoso, cuando no estamos de acuerdo con lo que presento. Ojalá haya sesión el jueves para dejar expuestas las locuras del gobernador de seguir sobre endeudando la provincia ahogando a los bonaerenses para poder sostener el despilfarro”, sostuvo uno de los principales asesores del bloque libertario puro en la Legislatura bonaerense.

Por su parte los legisladores de Izquierda anticiparon que no van a acompañar ninguna de las leyes pedidas por Kicillof. En diálogo con MDZ, el diputado del Polo Obrero, Guillermo Kane, dijo: "El Gobernador anunció que no enviará un proyecto de ley de presupuesto, prorrogando el del 2023, y envió dos proyectos que significan un megaendeudamiento y un impuestazo contra el pueblo trabajador bonaerense".

"La ley impositiva fija aumentos que tienen como piso para las propiedades que no son de lujo el 140% de aumento al impuesto inmobiliario y automotor, y deja la potestad a ARBA de dar nuevos aumentos, sin tope", remarcó y agregó: "Nuestro voto va a ser negativo, Kicillof quiere polarizar con Milei criticando su política de ajuste, pero en los hechos quiere aplicar su propia variante de ajuste en la Provincia".

Como están las cosas, los únicos aliados que tendría Kicillof en la oposición son los 9 diputados del bloque "Libertad por Siempre", más conocido en la Legislatura bonaerense como los libertarios K por la cercanía que tendrían con el gobernador. A excepción de la diputada Constanza Moragues, el resto de los integrantes del bloque vienen del peronismo y del Frente Renovador.

Algo que quedaría expuesto en la sesión de este jueves, si es que le dan el quorum al oficialismo, por lo que podría haber sesión. Pero si Kicillof se mantiene en su tesitura y no accede a lo pedido por Juntos por el Cambio no conseguiría los dos tercios necesarios para aprobar las leyes clave que envió a la Legislatura bonaerense.