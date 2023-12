Por qué solo un diputado mendocino pidió convertir en Ley el DNU

El decreto firmado por Javier Milei generó un verdadero cimbronazo en la política. Algunos dirigentes miran con desconfianza, otros avalan las intenciones, pero repudian "el método". Las estrategias chocan, incluso entre dirigentes del mismo partido político.

Esta mañana se presentó un proyecto de declaración donde se solicita al Poder Ejecutivo nacional que convierta en proyecto de ley al DNU para que pueda ser tratado a libro abierto en el Congreso. Es decir, que no se vote por sí o por no, como ocurre con los DNU, sino que se debata punto por punto.

La naturaleza del escrito presentado en la Cámara de Diputados de la Nación no sorprendió, ya que se suma a las estrategias de la senadora por Santa Fe Carolina Losada (UCR) y el diputado por la Ciudad de Buenos Aires Martín Tetaz (UCR), que presentaron un proyecto espejo en cada una de las cámaras parlamentarias con la misma letra que el DNU del miércoles pasado. En esta oportunidad, el dato que surge se relaciona con los firmantes. De la larga lista de diputados nacionales que adhieren, solo Julio Cobos firma en conformidad entre los representantes de Mendoza. Lisandro Nieri y Pamela Verasay, los diputados nacionales por Mendoza que responden al oficialismo liderado por Alfredo Cornejo, optaron por no participar del proyecto.

Cobos es el único que explícitamente pidió el cambio de metodología del DNU dentro del oficialismo local. Los otros dos diputados radicales no se sumaron, mientras que tácitamente los tres diputados de la Libertad Avanza acompañan a Milei. El Diputado de La Unión por Mendoza Álvaro Martínez también le da un aval tácito ya que se convirtió en un nuevo aliado político del oficialismo nacional, pues su líder político Omar De Marchi es parte del Gobierno. En tanto que los tres legisladores peronistas rechazan el DNU.

Legisladores del @diputadosucr solicitamos al Presidente @JMilei que las disposiciones del DNU 70/2023 sean enviadas como proyecto de ley y se incluya en el temario de sesiones extraordinarias para que se permita el ejercicio de la función legislativa del Congreso de la Nación uD83CuDDE6uD83CuDDF7 pic.twitter.com/hisnSPrB9R — Julio Cobos (@juliocobos) December 27, 2023

Avales y dudas

Los legisladores radicales buscan tener una estrategia "de cirujano" para avalar, pero no tener costos. Consideran "positivas" las intenciones del DNU, aunque cuestionan el mecanismo de ejecución de las medidas. Aún así, no adhieren al pedido para convertirlo en ley porque, aseguran que es una potestad del Gobierno.

Según ellos, el DNU podría convertirse en uno o varios proyectos de ley, pero es decisión del Gobierno hacerlo o no. "No hay una estrategia al no adherir al proyecto de resolución, sino que es una posibilidad que tiene el Ejecutivo. El DNU no es la forma, pero hay una vara distinta porque tampoco era la forma en los casi 1000 que hubo desde el regreso de la Democracia", opinan desde el oficialismo mendocino.

Desde el cornejismo cuestionan que hay una doble "vara" para exigirle un rigor distinto a Milei que al resto de los presidentes. La idea que más cómodo les quedaba es que el DNU sea avalado por decantación, es decir que nunca se trate en el Congreso y quede firme. "Tiene un montón de puntos positivos. Está claro que no es la forma el DNU, como no lo fueron los 178 de Alberto o los otros que no se ratificaron nunca y quedaron vigentes. Se está poniendo una vara distinta al resto", afirman.