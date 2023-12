Luz verde para que la Justicia analice el DNU de Javier Milei

En medio del conflicto tras el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) promulgado por el presidente Javier Milei, Miguel Ángel Gillian, fiscal federal, aceptó la competencia del juez Esteban Furnari para que analice el reclamo que busca la inconstitucionalidad del DNU. Además, dictaminó que el Ministerio Público Fiscal no formará parte del proceso.

El último viernes, Esteba Furnari, juez en lo Contencioso Administrativo, aceptó que se analizara el reclamo de Claudio Lozano, expresidente del Banco Nación. En dicha resolución, se ordenó que el amparo sea inscripto en el Registro Oficial, faltando la opinión del fiscal respecto a la competencia del magistrado.

Con esta validación por parte de la Justicia para abordar la constitucionalidad del DNU, Furnari deberá comenzar a trabajar sobre los ítems que componen la petición de Lozano. Esta presentación apunta contra Javier Milei por entenderla como una "desviación de poder y un abuso de derecho público, por violar el principio republicano, la división de poderes, la democracia, el principio de reserva de ley y los derechos colectivos de la ciudadanía argentina a la participación en la dirección de los asuntos públicos directamente o a través de sus representantes”.

Esto llega luego que la Justicia se excusara de tratar el amparo presentado por el sindicalismo, entendiendo que al no estar vigente el DNU, no existe posibilidad de suspenderlo. El juez nacional laboral Ignacio Ramonet explicó que “sería aconsejable que las acciones colectivas que se iniciaran (o que ya se han iniciado) se ´desagregaran´ por fuero especializado, siendo indiscutible en esta causa que el fuero llamado a entender en las cuestiones planteadas no sería otro que esta Justicia Nacional del Trabajo”.

Mientras tanto, aunque no se encuentra en vigencia el DNU del presidente Javier Milei, la CGT, CTA y Unidad Piquetera, se unieron en una marcha multitudinaria para pedir la intervención de la Justicia en este tema. El pedido, en síntesis, es la respuesta "a una acción del Gobierno que viola la Constitución Nacional, según indicó Julio Piumato, de los judiciales.

Vale aclarar que, en caso de que alguno de los otros poderes logre dar de baja el decreto, Javier Milei prometió que llevaría el decreto a plebiscito, en parte por la fuerte base electoral que le dio el balotaje contra Sergio Massa. De hacerlo, el tratamiento del tema quedará a la justicia de las urnas y la voluntad popular, recurso muy poco utilizado en la Argentina, como lo fuera la consulta popular de 1984, pero vinculante.