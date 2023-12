Amenazas al fiscal y una confesión de pago de coimas en la causa Walter Bento

Este miércoles se llevó adelante una nueva jornada de audiencia en la mega causa que tiene como principal imputado al exjuez federal Walter Bento. Durante la mañana se transmitió la declaración de Marcos Calderón, imputado en el caso 4 de cohecho y reconoció que le pidieron 80 mil dólares para que lo sobreseyeran en una causa. Afirmó que entregó dos vehículos de lujo y consiguió que el exjuez Walter Bento le declarara la falta de mérito. Por otro lado, desde el ministerio público pidieron que se incorpore un testimonio brindado en otra causa en la que una persona afirmó que Jaime Alba le pidió a un detenido que cuando lo liberen desaparezca "hasta el último dedo del hijo de puta de Dante Vega", fiscal en la causa Bento.

La declaración de Marcos Calderón tiene especial relevancia porque no se trata de un "testigo de oídas". Él mismo reconoció cómo fue abordado y dio detalles sobre el dinero que le pidieron y el beneficio que obtuvo a cambio. En concreto, afirmó que el abogado Luciano Ortego junto a Diego Aliaga lo citaron en un café y le dijeron que a cambio de 80 mil dólares podían conseguir su sobreseimiento en una causa de AFIP.

"Aliaga me dijo que si pagaba iba a ser todo rápido. En la misma reunión pregunté cómo podía ser que fuese tan rápido y fácil. Aliaga dijo que era la mano derecha del juez Walter Bento. Me dijeron que ese era el arreglo. Que pusiera 80 mil dólares", narra Calderón. Luego de ese encuentro le entregó a Diego Aliaga dos vehículos de lujo y una vez que hizo eso el juez dictó la falta de mérito en su causa.

"Cuando Ortego me presentó a Diego Aliaga me dijo 'ahí viene mi amigo que es el que tiene el contacto con Bento, tenés que escucharlo a él'. Aliaga fue muy directo conmigo. Ahí mismo -un café en la calle Arístides Villanueva- me mencionó el monto de dinero. Empecé a tener contacto con él. El siempre me decía que me había hecho un favor porque yo tenía que poner plata y puse vehículos. Que él había tenido que poner la plata para Bento y se quedó con los vehículos. Yo le creí porque apenas puse el dinero me dieron la falta de mérito", recordó Marcos Calderón.

Los vehículos en cuestión fueron un auto BMW 355 y una camioneta BMW X6. El auto en cuestión fue presentado tiempo después comos seguro de caución en la causa de otro imputado, Eugenio Nasi, y se constató que el abogado Luciano Ortego tenía un permiso para conducirlo. "Yo no estaba al tanto de nada de eso", manifestó Calderón cuando el fiscal Dante Vega lo puso al tanto de esa situación.

El fiscal Dante Vega.

No fue la única vinculación de la declaración de Calderón con otras causas de cohecho. Por ejemplo, aseguró que en una oportunidad escuchó que Aliaga y Ortego discutían por la división de unos departamentos que había entregado un "cliente" que también había pagado una suma en dólares. Todo indica que podría tratarse del caso de Javier Santos Ortega, que reconoció haber pagado más de 700 mil dólares a la asociación ilícita a cambio de su libertad.

Pero al mismo tiempo le consultaron por otro caso de cohecho y dio detalles que confirman declaraciones de otros testigos. En concreto, aseguró que Aliaga le consultó respecto a la relación de Sebastián Palumbo y un amigo. "Hay un tal Federico que se está juntando para solucionar el tema de tu amigo el Palumbo. Él se está encargando de eso", me preguntó Aliaga y me dijo que Federico y la esposa de Palumbo se estaban reuniendo con dos abogados para arreglar la situación de Palumbo, que se encontraba detenido. Los dichos de Calderón confirman la reunión del imputado Francisco Álvarez con allegados de Palumbo en la que les habría pedido dinero a cambio de conseguir su libertad. El monto habría sido de 250 mil dólares.

"Yo lo llamé a Federico González (el amigo de Palumbo) para ver si era verdad lo que me decía Aliaga. Me dijo que si, que acababa de terminar la reunión y que cómo sabía yo eso. Le dije que me había llamado Aliaga para preguntarme por él y le dije que tuviera ojo con ellos", subrayó Marcos Calderón en la declaración como colaborador. "Yo supuse que le estaba pidiendo plata y coimas y le quería advertir con quiénes estaba tratando", adhirió.

"Yo no sé cómo sabía Aliaga de esa reunión. Supongo que a través de Ortego. Lo que sí sabía Aliaga, a través de Ortego, es que yo conocía a Palumbo y Federico González", declaró Calderón y dijo que Ortego le pidió que lo pusiera en contacto con Palumbo para agarrar la defensa.

Las amenazas contra el fiscal

Por otro lado, en la mañana del miércoles la fiscal Gloria André solicitó que se incorpore como prueba nueva una declaración que se suscitó en el marco de otra causa que tramita en el Tribunal Oral Federal N°1. En concreto, afirmó que el 15 de diciembre en esa causa un individuo afirmó que el abogado Jaime Alba se expresó duramente contra el fiscal Vega.

"En esa audiencia señaló que Alba le pidió, cuando estaban en la U32, que cuando lo largaran le desapareciera hasta el último dedo al hijo de mil puta del fiscal Dante Vega", leyó textual la fiscal y pidió que se incorpore esa situación a la causa.