El presidente descartó aumentos para los empleados públicos en 2024

21.00 - Javier Milei brindó una entrevista televisiva para hablar sobre el DNU

"El DNU minimiza el daño sobre la sociedad", dijo el presidente de la Nación a LN+ este martes por la noche. El mandatario nacional informó que "es impresionante el trabajo de Bullrich y Pettovello", hablando con Luis Majul.

"Recibimos más de 11 mil denuncias de extorsión", dijo sobre la quita de los planes sociales y la línea para denunciar amenazas. "¿No pueden aceptar que perdieron?", disparó contra la oposición.

"Perdimos más del 90% del salario culpa del populismo", destacó el presidente. "Si no ajustamos volamos por los aires. No hay plata y los gradualismos siempre fracasaron en Argentina. No hay alternativa al shock", agregó.

"No habrá aumentos para los empleados públicos", comentó Milei.

16.40 - Milei volvió responder a quienes se oponen a las medidas del Gobierno

El presidente Javier Milei publicó este martes un mensaje donde se puede ver la Casa Rosada y una bandera Argentina con la frase “no la ven”, en referencia a los que se oponen a las políticas de desregulación económica que impulsó desde que asumió como mandatario.

El juego de palabras que uso Milei viene siendo utilizado por sus seguidores y por el propio Presidente en las redes sociales para criticar a los que no concuerdan con el conjunto de medidas que lanzó el nuevo Gobierno desde el pasado 10 de diciembre.

VIVA LA LIBERTAD CARAJO pic.twitter.com/FpSdUnSdcR — Javier Milei (@JMilei) December 26, 2023

15.23 - El ministro de Economía y un mensaje por las importaciones

Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación, publicó el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter/X: "A partir de hoy estamos normalizando el proceso de importaciones que se encontraba absolutamente trabado, generando mayor presión inflacionaria y desabastecimiento. Por el lado del stock, con la emisión del nuevo bono Bopreal, que ayudará a los importadores a saldar sus obligaciones atrasadas. Por el lado del flujo, hoy, después de 15 años, dejan de existir las SIRAs y cualquier otro permiso de importación. La burocracia estatal ya no tendrá el poder de decidir quién importa un bien y quien no. Esta medida tiene un impacto directo en las PyMES, que van a tener previsibilidad en sus operaciones, ahorrando tiempo y costos, ya que van a tener certeza a la hora de importar".

14.00 - Aerolíneas Argentinas eligió a Fabián Lombardo como presidente

Luego de una reunión de directorio, se nombró oficialmente a Fabián Lombardo como el nuevo Presidente y Gerente General de Aerolíneas Argentinas. Lombardo reemplaza a Pablo Ceriani en estas funciones clave. Lombardo estaba al frente de la Dirección Comercial, Planeamiento y Gestión de Rutas de Aerolíneas.

13.34 - Bullrich, con los tapones contra la CGT

“Hace 16 días que ha asumido este Gobierno y ya es la tercera manifestación. Nos parece importante que en la Argentina se empiece a tomar conciencia en la necesidad de cambios profundos que modifiquen la situación de pobreza, de baja productividad, de la problemas enorme que tenemos en el trabajo, en la producción, en el desarrollo y en la falta de crecimiento de la Argentina”, manifestó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

11.30 - Adorni sobre la marcha de la CGT

En la previa a la movilización convocada por la CGT en repudio al decreto de necesidad y urgencia (DNU) que "desregula" la economía, el vocero presidencial, Manuel Adorni, adelantó que se preparan de la misma manera que el miércoles pasado y avanzarán con el protocolo antipiquetes.

"Estamos observando como evoluciona la organización de las marchas de mañana. Se va a seguir controlando el tema de la movilidad", dijo a la prensa.

10.10 - Finalizó la reunión de Gabinete

El presidente Javier Milei encabezó la onceava reunión de Gabinete, con la particularidad de que, en esta ocasión, el intercambio con sus ministros y colaboradores se enmarca en el inicio de las sesiones extraordinarias en el Congreso que buscan dar tratamiento a la "ley ómnibus" elaborada por el fundador de La Libertad Avanza.

Los ítems debatidos abarcaron una amplia gama de temas cruciales, con un énfasis especial en reformas económicas y fiscales, y en la ratificación de acuerdos internacionales.