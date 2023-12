Luis Juez se mostró a favor de la motosierra contra los sueldos de los políticos

Luis Juez respaldó este domingo el planteo de que el Gobierno baje los sueldos de los políticos y destacó que es momento de que se "dé el ejemplo" ante la población.

"Yo entiendo que sí, que tenemos que darle el ejemplo", respondió el senador ante la consulta de si apoyaría alguna reducción de dietas para los legisladores.

Sin embargo, Juez también minimizó la importancia de reducir dietas y sostuvo que primero "hay que reconfigurar el concepto de la casta". "Cuando ustedes pueden ver claramente los problemas de la Argentina, no están en el sueldo de un senador o un diputado. Claramente, el déficit del Estado no está en el salario de 260 diputados y 72 senadores, ahí no está el problema", indicó.

En contacto por Radio Rivadavia, el integrante de Juntos por el Cambio también recordó que "en pandemia", él donó el "35%" de su salario y contó que le pidió a la titular de la Cámara Alta, Victoria Villarruel, que los senadores tengan "algún gesto" con la sociedad.

"Se lo dije a la Presidenta del Senado, anunciar algún gesto que nos ponga en sintonía con el esfuerzo de la sociedad, independientemente de todas las consideraciones que nosotros podamos hacer acá", expresó y reveló que Villarruel le confirmó que el tema "lo está trabajando".

La postura de Juez se conoce luego de que la senadora Carolina Losada afirme que no está de acuerdo con que bajen los sueldos de los funcionarios públicos, ya que gana “muchísimo menos de lo que ganaba cuando era periodista". Según Losada, el ajuste debe dirigirse sobre los gastos de la política y sobre “los ñoquis” y “los excesos” de los legisladores.