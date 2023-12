Se presentó el primer recurso de amparo contra el DNU de Javier Milei

La Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, la ATE y la GTA, entre otros presentaron un recurso de amparo contra el Decreto de Necesidad y Urgencia firmado el miércoles por el gobierno.

Mediante el recurso, se busca plantear la inconstitucionalidad del DNU. La justicia le solicitó a los querellantes que junto a la denuncia, se presenten los argumentos y documentación en donde para ellos se atenta contra la Constitución.

Si bien hasta el momento son pocos los particulares que presentaron el recurso, se especula que en las próximas horas varias asociaciones y particulares más se sumen a la denuncia. La cámara tendrá que resolver si el resto de los querellantes se nuclearían en el mismo juzgado, o si se abriría hacia otros.

Los datos de la denuncia

Al ser un recurso de amparo, lo que se solicita es que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) no entre en vigencia hasta que se considere si es constitucional o no. Este recurso no necesariamente aplica para todas las derogaciones que se hicieron en el DNU, sino que puede aplicar a algunos artículos.

Uno de los argumentos que explican las partes denunciantes es que, según entienden, hay cuestiones concretas que no deberían ser DNU. Es decir, podrían haberse resuelto en un sesión extraordinaria. Uno de los artículos que más se le hizo foco con respecto a esta cuestión es la de libertad de los clubes de fútbol en convertirse en Sociedades Anónimas Deportivas.