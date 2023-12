Protagonismo o eficiencia: el desafío de Patricia Bullrich para evitar conflictos internos con Ciudad

"No sé, pregúntenle a Patricia Bullrich qué hacen las fuerzas federales". Diego Kravetz, a cargo de la Policía porteña, no ocultaba su malestar mientras el operativo de control de la calle transcurría con normalidad, sin desmadres y rumbo a Plaza de Mayo. Fue el primer test de un operativo conjunto, con más de dos mil efectivos desplegados y la sorpresiva llegada de personal enviado por Patricia Bullrich, que aumentó la tensión en un momento en que la protesta era minúscula y pacífica.

Son dos estilos antagónicos que deberán decidir si se complementan o se contraponen, pero los tiempos apremian y las calles volverán a recibir miles de manifestantes antes del primero de enero. Patricia Bullrich prefiere la estridencia, la convocatoria y el personalismo que la dotó de una marca personal fuerte, resolutiva y riesgosa. En Ciudad, Waldo Wolff cultiva el bajo perfil desde que asumió el cargo de ministro, y prefiere mucho trabajo silencioso para resolver sin llamar la atención.

Equipo. El ministerio de Seguridad que encabeza Waldo Wolff.

Nación y Ciudad tienen como desafío primario que no se vuelvan a cortar calles ni rutas aplicando el protocolo establecido que entró al laberinto judicial de los distritos y propias jurisprudencias, lo que enloda en accionar de acuerdo al escenario. Patricia Bullrich intentó copar el protagonismo de la escena de la lucha en calle por parte de los piqueteros y una parte residual del kirchnerismo, que volvieron a encontrarse a la noche frente al Congreso, donde sí corresponde el accionar a Patricia Bullrich y no hubo operativo activado.

Waldo Wolff, ministro de Seguridad porteño, está abocado a la gestión y evita plantear cualquier interna. MDZ intentó comunicarse sin respuesta, el pedido de Jorge Macri es evitar internas, sostener la paz en las protestas y no generar roces innecesarios con Bullrich, que buscó protagonismo incluso poniendo en riesgo la tranquilidad del operativo preexistente al agregar la Policía Federal donde había pocas personas sin más que pancartas caminando.

Jorge Macri se mostró entusiasmado por el éxito del operativo, no hubo heridos de gravedad, la manifestación fue pacífica hacia la Plaza de Mayo y la cantidad de gente fue muy menor debido a la prevención en el Conurbano, donde se buscó detectar pasajeros con armas de fuego o blancas. La intención del alcalde es establecer como premisa básica la imposibilidad de cortes totales y situaciones de violencia para esa zona donde lo que predomina son personas yendo o volviendo de trabajar.

Monitoreo. El presidente estuvo controlando el operativo con Patricia Bullrich.

"El éxito va más allá del operativo, tiene que ver con un cambio cultural en Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires donde vuelve a ser el Gobierno el que decide qué se puede hacer y qué no en el espacio público. Hay una toma de conciencia de la gente de que no es con violencia ni prepotencia". Y separó aguas: "Agradezco al presidente Javier Milei por la colaboración de las fuerzas federales en el operativo que llevamos adelante; el orden llegó para quedarse".

"Lo único importante es lograr que no haya quilombo, después, la cuestión de egos y ansias de protagonismo de Patricia no es nueva, nosotros trabajamos para que no haya heridos, no para salir en los diarios". La mujer que camina los pasillos del ministerio de Seguridad porteño es tajante, y considera que hubo un exceso por parte de Bullrich en fotos y apariciones de cara a la marcha que puso en peligro el operativo porteño.

La comunicación de Jorge Macri con Milei fue frecuente el miércoles, hubo mutuo entendimiento y ningún roce, es parte del proyecto de Macri con respecto al vínculo con Nación. Los fondos adeudados van por un carril, la paz social por otro. El pragmatismo a la hora de trabajar para que las calles no aumenten su temperatura será total. Macri prefiere el bajo perfil de sus funcionarios a la hora de trabajar o resolver el tema piquetes, la estridencia de algunos ministros de Nación distan del estilo que busca el jefe de Gobierno porteño.