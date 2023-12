Javier Milei descartó aplicar una medida clave pedida por los gobernadores

Javier Milei rompió el silencio tras la presentación del DNU que anunció ayer por cadena nacional y anticipó, luego de la reunión de esta semana con los gobernadores de las provincias, que no habrá coparticipación del impuesto al cheque. La medida había sido propuesta por varios mandatarios provinciales que buscaban mejorar su situación económica con ello y tras la eximición del impuesto a las ganancias a los trabajadores de la cuarta categoría.

"No vamos a coparticipar de ninguna manera el impuesto la cheque", lanzó el presidente este jueves, en diálogo con Radio Rivadavia. El libertario aclaró que "está fuera de discusión" esa decisión y que "ir para tras con Ganancias es la solución que permite que las provincias puedan reencauzar sus cuentas".

Antes de las declaraciones de Milei, Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, ya había confirmado que no iba a haber acuerdo con gobernadores sobre ese tema. Se avanza con el retroceso de Ganancias pero no hay otra coparticipación porque "no hay plata".

El pedido de las provincias sobre la coparticipación del impuesto al cheque con los 24 distritos es una cifra que puede representar el 5,5% de la recaudación impositiva. "Solciitamos el 70% del impuesto al cheque", afirmó Rolando Figueroa, el gobernador de Neuquén.

Javier Milei en cadena nacional, anunciando el DNU.

Para este último, que habló tras la reunión en Casa Rosada con Milei, se necesita el dinero del impuesto al cheque ya que "tiene un impacto diferente en el asalariado y volver a instaurar a las Ganancias sobre las rentas de la cuarta categoría es ir sobre el bolsillo de los que más están sufriendo".

Los gobernadores más impulsores de la medida son los kirchneristas, que apuntaron contra la política que lleva adelante el presidente y siguen proponiendo el impuesto al cheque. Ejemplo de ello fue el comunicado, liderado por el gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof con siete mandatarios más que critican las medidas desarrolladas por el nuevo Gobierno.

"El gobierno nacional comenzó a aplicar un plan económico que incluyó una devaluación del 118%, la más grande de la historia, sin medidas compensatorias para los trabajadores y los sectores medios", aseguraron en el comunicado. "Esto, junto con la pérdida de recursos coparticipables, el freno de la obra pública, la anunciada reducción de subsidios y demás medidas, afecta directamente a los recursos provinciales: no desfinancia a los gobiernos, sino a los pueblos que habitan las provincias argentinas", consideraron.

Quienes lo firman, además de Kicillof, son Sergio Ziliotto de La Pampa, Osvaldo Jaldo de Tucumán, Gildo Insfran de Formosa, Ricardo Quintelade La Rioja, Gustavo Melella de Tierra del Fuego, Gerardo Zamora de Santiago del Estero y Raul Jalil de Catamarca, quien participó de la conferencia de prensa posterior a la reunión.