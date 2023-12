Vivir con lo nuestro: el pedido de Cornejo a Milei y la negociación que viene

El gobierno de Alfredo Cornejo aún no toma ninguna decisión ejecutiva. Ni cambios, ni continuidades. No hay Decretos, ni Resoluciones firmados por las pocas nuevas autoridades que llegaron a Casa de Gobierno, empezando por el Gobernador. Por ahora están "expectantes" a lo que ocurra a nivel nacional, al rumbo que le dé Javier Milei al país. A la magnitud del ajuste. Es lo que ocurrió en la reunión de gabinete de ayer, que fue más especulativa que ejecutiva: analizaron escenarios posibles, pero no realidades.

De antemano Cornejo "banca" el recorte y el plan de ajuste, pero le pide una cosa a Milei: que cumpla lo mínimo indispensable con la transferencia de recursos; que cumpla con lo obligatorio. Es decir, que el recorte no afecte las transferencias obligatorias y automáticas: coparticipación, fondos de obras que tienen partidas automáticas y otras remesas que se agregaron por ley. "Mendoza njo recibió recursos discrecionales. Conque a Mendoza le cumplan los recursos nacionales de ley, como la coparticipación y sucesivas normas que distribuyen recursos, mientras no se toquen esos recursos, vamos a estar bien. Nos sentimos cómodos para afrontar esa situación. Vamos a estar cómodos, no sobrados"; aseguró Cornejo.

Aún no se conoce cuál es el "plan motosierra" de Milei.

Menos recursos y aumento de costos

En ese panorama, sin embargo, hay un alerta encendida. Es que existe la idea de prorrogar la pauta de gastos 2023 hacia el 2024, sin actualización. Es decir, ejecutar un congelamiento de hecho de los recursos. Así, las provincias deberían pagar bienes y servicios más caros, con una caja más chica. "Hay que tener en cuenta que mientras se recortaron los recursos, nosotros vamos a pagar todo más caro. Nos toca sufrir los aumentos de los costos; desde personal, a los costos de administrar el Estado provincial. Medicamentos, alimentos; todo. Tenemos doble dificultades: nos han cortado los ingresos por lo de ganancias y lo segundo, que ya están aumentando todos los costos", relató Cornejo, que volverá a Buenos Aires hoy.

El Gobernador dijo que acompañarán las medidas de "austeridad fiscal", pero fue prudente antes de conocer el detalle.

La preocupación de los gobernadores es por los recursos. Por eso todos los gobernadores firmarán una misma nota para pedirle al presidente Javier Milei que se coparticipe el impuesto al cheque, con la idea de compensar a las provincias por el recorte de la coparticipación que sufrieron por los cambios en el Impuesto a las Ganancias. "Le estamos mandando una nota al Presidente para que coparticipe el Impuesto al Cheque, para reparar el desastre que se hizo con la eliminación de ganancias en el gobierno anterior", adelantó el Gobernador. En realidad ese cambio, que redujo la cantidad de personas que pagan ganancias y, así, la recaudación, fue ratificado por ley y Milei fue uno de los que lo apoyó. Mendoza recurrió a la justicia para reclamar, igual que otras provincias.

La intención de todos los gobernadores es actuar en tándem, a sabiendas que Milei también los necesitará. Es que el libertario no tiene poder en el Congreso y depende de acuerdos para poder sancionar leyes. El paquete de reformas y ajuste que enviará al Congreso será el primer test. Allí es donde los gobernadores esperan que se incluya un "gesto" para las provincias y coparticipe ese gravamen.

