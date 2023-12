Quiénes festejaron el "decretazo" que anunció Javier Milei en cadena nacional

El presidente de la Nación Javier Milei anunció este miércoles el DNU que tiene como objetivo plantear las bases "para la reconstrucción de la economía argentina", y que presenta la derogación y modificación de muchas leyes, lo que no tardó en viralizarse y generar emoción en los seguidores y simpatizantes del león: Patricia Bullrich, Ramiro Marra, Jorge Taiana y demás funcionarios del PRO y de LLA se manifestaron a favor de las medidas.

Patricia Bullrich, quien también apareció en la cadena nacional en donde fue anunciado el DNU junto a los demás ministros, escribió vía X (exTwitter): "Si no es todo, es nada, ¡el cambio en marcha a toda velocidad", junto a una foto del momento de los avisos, en donde se lo puedo ver al presidente junto a ocho ministros, el jefe de Gabinete Nicolás Posse, el secretario de Legal y Técnica Javier Herrera Bravo y Eduardo Rodríguez Chirillo, el secretario de Energía.

"Por dios esto es exacta pero exactamente lo que voté y lo que toda la vida quise votar, voy a explotar de emoción", escribió el diputado nacional de La Libertad Avanza Agustín Romo, un alfil de Milei que no paró de escribir en sus redes sociales durante los anuncios ni después, en un día picante para el Gobierno del libertario, que tuvo que lidiar con la marcha de las organizaciones sociales en Plaza de Mayo, el protocolo antipiquete y el video del DNU tan esperado.

Romo vía X.

Los libertarios siguieron apareciendo, y ejemplo de ello es Iñaki Gutiérrez, el influencer que acompañó durante toda la campaña a Milei haciéndose cargo de su cuenta de Tik-Tok y hoy en día ya forma parte del Ejecutivo: "Milei, el presidente que viene por la reconstrucción de nuestro amado país, acaba de anunciar el decreto que va a cambiar la historia. Viva la libertad y que Dios bendiga al pueblo argentino", expresó. En la misma línea, el excandidato a jefe de gobierno y legislador porteño Ramiro Marra también apareció: "Uno de los dias más felices de mi vida VIVA LA LIBERTAD CARAJO!!!!", posteó.

El posteo de Marra.

"Orgullosísima de nuestro Gobierno", escribió Diana Mondino, la única ministra que no pudo asistir a la grabación de la cadena nacional porque esta de viaje en Francia, realizando reuniones con el presidente Emmanuel Macron.

Otro ministro que también manifestó su alegría fue el de Defensa, Luis Petri, que también estuvo presente junto al presidente cuando se dio a conocer el DNU: "¡Se oye el ruido de rotas cadenas! ¡Argentina se libera de la máquina de impedir del Estado! Ahora, a crecer con nuestro esfuerzo y talento. Hoy acompañe al presidente en este anuncio histórico".

Otros personajes a favor del DNU de Milei, pero que no pertenecen específicamente a su Gobierno o a su partido fueron:

Damián Arabia, el diputado nacional del PRO, que sostuvo que las "propuestas del presidente Milei eran el corazón de las propuestas que teníamos en la fórmula presidencial de JxC". "Celebro la presentación de las mismas y se que la amplia mayoría de nosotros estaremos para acompañarlas", aclaró. Otro igual fue Alejandro Finocchiaro, diputado nacional, que subió una foto de un extracto del decreto -que enfatiza en el derecho a los servicios esenciales, entre ellos la educación- y escribió: "Plantear esto es entender por dónde comenzar a salir de la decadencia educativa".

Arabia festejó las medidas de Milei.

Sabrina Ajmechet, la diputada nacional de Juntos por el Cambio, también dio a conocer su convicción sobre el DNU presentado por el presidente, ya que fue una de las que estuvo con el economista Federico Sturzenegger (asesor de la presidencia) que estuvo tras la realización del DNU: "Fuimos muchos los que trabajamos con Sturzenegger en su enorme laburo que hoy ve la luz. Con su laburo, cambia la Argentina. Dejamos atrás muchas regulaciones que se convirtieron en leyes por lobbies sectoriales. Es un paso enorme en contra del corporativismo y a favor de los intereses de los ciudadanos", explicó.

Una ausencia, que no se manifestó a favor ni en contra a través de las redes sociales, con respecto al DNU, fue la vicepresidenta Victoria Villarruel, que no estuvo presente durante la cadena nacional y aún no publicó nada para brindar el apoyo hacia su compañero de fórmula.