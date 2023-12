En vivo: "Se acabaron los punteros dueños de los planes", dijo Patricia Bullrich

19.40 - "Se acabaron los punteros dueños de los planes", dijo Bullrich

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich habla luego de la marcha piquetera de este miércoles y recalcó que "acá se terminó el vale todo. Empieza una nueva etapa. Los efectivos de las fuerzas nacionales se sienten cuidados. Los respaldamos".

"Antes habían entre 40.000 y 50.000 manifestantes, hoy las cosas cambiaron", resaltó. "Hubo libre circulación en todo el país. Esto es algo que no veníamos hace muchos años", sumó.

"Hoy no se cortaron accesos ni rutas, la gente pudo ir y volver a su trabajo. Pudo circular con tranquilidad. El único lugar en el que hubo un corte fue en el corte sobre el puente que une Cipolletti con Neuquén. Los manifestantes no vivieron con palos ni encapuchados", agregó.

Y siguió: "No hubo madres ni padres con niños. No se los utilizó como escudos humanos. Esto ha sido una postal habitual y hoy no lo vimos", sentenció.

"Hubo miles de argentinos que no se dejaron extorcionar. Tuvimos más de 10 mil denuncias por aprietes y extorciones. Miles de argentinos dijeron basta. La gente está lista para comenzar un cambio. Muchos entendieron que si cortaban, no cobraban. Gracias a todos ellos, que dejaron solos a una militancia cerrada. Hoy se notó que muchos eran arrastrados a las marchas", sumó.

Además, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que "el único herido" tras el operativo desplegado este miércoles en el centro porteño por las manifestaciones de protesta fue "un miembro de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires".



"Ninguno de los civiles han resultado heridos", indicó Bullrich en conferencia de prensa.

18.30 - El número de manifestantes que informaron desde el Gobierno

El Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, informó este miércoles que la marcha hacia Plaza de Mayo, con la cual organizaciones sociales se oponen a las medidas del presidente Javier Milei, contó con entre 1.000 y 2.000 manifestantes.

Los mismos fueron custodiados por un gran despliegue de seguridad que no solo contó con la presencia de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, sino que además se sumaron Gendarmería Nacional y la Policía Federal.

18.05 - Bullrich hará un balance del operativo "antipiquetes"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, brindará una conferencia de prensa desde las 19.15 para hacer un balance del operativo de este miércoles en medio de la protesta por las medidas de Javier Milei.

Será en el Departamento Central de la Policía Federal Argentina y estará acompañada por el secretario de Seguridad del Minsterio de Seguridad, Vicente Ventura Barreiro, y los cuatro jefes de las Fuerzas Federales.

16.52 - Milei se retiró de la sede de la Policía Federal

El presidente Javier Milei estuvo en la sede central de la Policía Federal junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Desde allí monitorearon el operativo "antipiquete" lanzado la semana pasada.

15.54 - Pintadas contra Milei en la Embajada Argentina en Chile

Las paredes de la Embajada Argentina en Chile fueron vandalizadas con pintadas contra el presidente Javier Milei.

En una jornada expectante por la primera marcha piquetera en contra del Gobierno nacional y de la implementación del protocolo de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, se viralizaron imágenes de cómo quedó la entrada del edificio en Chile.

Ubicada en Miraflores 285, pleno centro de Santiago, la Embajada Argentina amaneció con pintadas en color negro donde se puede leer: "De Santiago a Buenos Aires, a 22 años sigue la lucha. Fuera Milei (sic)". Foto: Pura Noticia Chile

15.45 - Milei le da apoyo a las fuerzas

Javier Milei llegó pasadas las 15.40 al departamento de la Policía en la previa a la primera marcha piquetera de su era como presidente. Esto se da en la previa a la cadena nacional para explicar el DNU sobre desregular la economía. Desde allí monitorea el operativo junto a Patricia Bullrich.

15.30 - Villarruel recibió al gobernador de Santa Cruz en el Senado

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, recibió hoy en su despacho del Senado al gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, con quien dialogó sobre el estado de situación en que el mandatario encontró a la provincia patagónica al hacerse cargo del Poder Ejecutivo local.

Durante el encuentro, que se desarrolló esta tarde en el primer piso de la Cámara alta, Villarruel y Vidal se comprometieron a trabajar en conjunto para lograr mejoras en ese distrito del sur del país, informaron fuentes oficiales.

De la audiencia también participó el diputado nacional Guillermo Montenegro (La Libertad Avanza-Buenos Aires).

14.50 - Belliboni y Solano desafían el protocolo de Bullrich

El dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni y el diputado porteño de izquierda Gabriel Solano reafirmaron hoy que la marcha prevista hacia Plaza de Mayo "contra el ajuste económico de Javier Milei" se "hará por la calle", desafiando el protocolo de orden público dispuesto por el Ministerio de Seguridad.

"Vamos a garantizar que hoy marchemos a Plaza de Mayo y vamos a movilizar por las calles que es por donde se moviliza la gente en todas las protestas del mundo ¿Dónde vamos a meter 50 mil personas, si no?", reafirmó Belliboni en declaraciones a la prensa al llegar esta tarde a la estación Constitución junto a otros referentes de su espacio y legisladores.

Por su parte, Solano indicó: "Que la Policía deje que se haga esta movilización que va a ser pacífica. Esto no es una guerra".

11.20 - El Gobierno se prepara para publicar el DNU

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que Javier Milei dará un mensaje a las 21 para explicar el contenido del decreto de necesidad y urgencia (DNU) de desregulación de varios aspectos de la economía. Sobre el decreto, no quiso adelantar del contenido, pero dijo que se están ultimando detalles para la publicación.

11.00 - Manuel Adorni brinda una conferencia de prensa

Como estaba previsto, el vocero presidencial Manuel Adorni brinda este miércoles una conferencia de prensa en la antesala de la publicación del DNU con el cual el Gobierno desregulará la economía argentina.

10.20 - Terminó la reunión de ministros y esperan por el DNU

Una vez finalizada la octava reunión de Gabinete del Gobierno de Javier Milei, se espera que en las próximas horas se publique el DNU con el que se desregulará la economía argentina. Luego, por la noche, el presidente brindará una cadena nacional para explicar los alcances del decreto de necesidad y urgencia.

8.45 - Milei se encuentra con sus ministros

El presidente Javier Milei encabeza desde las 8.45 una reunión del gabinete nacional en la Casa Rosada, por octava vez consecutiva desde que asumió, en una jornada en la que brindará un mensaje por cadena nacional en el que explicará los detalles del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que se publicará en las próximas horas, y que desregula sectores claves de la economía. Según consignaron fuentes oficiales, el anuncio se dará en el día de hoy, pero aún sin un horario determinado.

Participan también de la reunión de gabinete la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; y los ministros del Interior, Guillermo Francos; de Defensa, Luis Petri; de Economía, Luis Caputo; de Infraestructura, Guillermo Ferraro; de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; de Salud, Mario Russo; de Seguridad, Patricia Bullrich; y de Capital Humano, Sandra Pettovello. También están el secretario de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo; la secretaria de Comunicación y Prensa, Belén Stettler; el vocero presidencial, Manuel Adorni; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el secretario Ejecutivo de Gobierno de la Jefatura de Gabinete, José Rolandi; y Santiago Caputo.

El jefe de Estado ingresó a las 8.19 a la Casa de Gobierno y de inmediato se dirigió junto a sus ministros al Salón Eva Perón para dar inicio al encuentro.

En tanto, el vocero presidencial Manuel Adorni brindará una nueva conferencia de prensa durante el transcurso de la mañana.