Los dos pasos en falso de Dady Brieva que provocaron burlas en redes

Dady Brieva es tendencia en las redes sociales por dos particulares comentarios sobre política y fútbol. El humorista, vinculado con el kirchnerismo, semanas atrás había pronosticado que no se imaginaba a Javier Milei como presidente y que su equipo, Colón de Santa Fe, no iba a descender. Las dos cosas se hicieron realidad y los memes se inundaron en las redes sociales.

“Yo soy muy optimista, la verdad, no me imagino ni Colón en la B ni un gobierno de Milei”, fue lo que declaró Dady Brieva y las redes no lo perdonaron. Ni bien terminó el partido de desempate entre Gimnasia de La Plata 1-0 Colón de Santa Fe, los mensajes ya le empezaron a llegar al humorista.

Tras esto, los memos no tardaron en llegar.