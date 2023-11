La tremenda respuesta de Yanina Latorre después que Dady Brieva la demande

La victoria de Javier Milei en el balojate del pasado domingo, el cual lo consagró como nuevo presidente electo de la Argentina, desató una lluvia de opiniones encontradas, y vamos famosos mostraron sus diferentes posturas en cuanto a ideologías políticas, por el gobierno saliente y lo que vendrá para el país. En este contexto, se dio un picantísimo cruce entre Yanina Latorre y Dady Brieva.

Muchos protagonistas mostraron su decepción ante el triunfo del libertario, y Dady Brieva lanzó un picante comentario: “Es la primera vez en 40 años que peligra la democracia”. Una declaración pesimista, poco feliz y, sugestionada por su ya conocida inclinación hacia el kirchnerismo.

En este contexto, Yanina Latorre no dejó pasar por alto sus declaraciones y salió al cruce. En su columna de El Observador, disparó fuerte: “Este pelotudo de Dady Brieva. Amor, no tenemos democracia hace mucho tiempo. Estamos manejados por La Cámpora y por Cristina hace mucho tiempo”.

“¿De qué estás hablando? Vos estás cerca de perder todo porque no te va a contratar más nadie. No vas a ganar las fortunas que ganabas en las radios y canales kirchneristas. Vos vas a perderlo todo. Mengolini, los pauteros, los que viven del gobierno con los impuestos, tu mujer que trabaja de panelista y que no tiene ningún talento. La tienen contratada porque es la mujer de un kirchnerista”, agregó.

Pero toda esta picante editorial tuvo consecuencias. Es que, a través de Gregorio Dalbon -el mismo abogado de Cristina Kirchner-, Dady Brieva advirtió que demandará a la angelita por “daño contra su honor y el de su esposa, injurias, insultos y palabras ordinarias”. Le piden 200 millones de pesos a modo de resarcimiento.

Esta demanda no hizo más que elevar el nivel de ira de Yanina Latorre, quien indignada volvió a despacharse en su programa de radio. “Me dejé de divertir con él cuando se volvió tan K y se puso tan en contra de lo que no es como él, y yo le estoy pagando con su propia moneda, y no lo puede soportar”, disparó este viernes.

El tweet de Gregorio Dalbon hablando de la demanda de Dady Brieva a Yanina Latorre.

“Yo lo escuché a él decir que quería que a Macri lo linchen y lo saquen, yo lo escuché a él decir que quería que los argentinos se fundan…que es más grave que decir que vos sos un ñoqui, que trabajas en C5N porque sos kirchnerista, y es un verdad y una realidad. Porque si no fueras kirchnerista no estás ahí”, remarcó.