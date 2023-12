Patricia Bullrich se refirió a la posible presencia de "agitadores cubanos y venezolanos" en el país: que dijo la ministra

Patricia Bullrich confirmó de manera implícita que al país ingresaron grupos pertenecientes a Cuba y Venezuela para participar de la marcha del 20 de diciembre.

"Prefiero no hablar del tema. Son actuaciones que van dentro de un protocolo que no me permite que yo de esa información", respondió inicialmente en LN+ en alusión a la marcha que se realizará este miércoles contra el Gobierno de Javier Milei.

Sin embargo, y ante la insistencia de los periodista, la ministra de Seguridad agregó que "se está trabajando" sobre la denuncia que hizo el periodista Joaquín Morales Solá el domingo, que advertía sobre la presencia de "agitadores cubanos y venezolanos" en el país.

Cabe recordar que la información revelada por Morales Solá indicaba que la embajada de Cuba estaría financiando a grupos subversivos para "ayudar al vandalismo de los revoltosos locales".

Horas antes, Bullrich confirmó en un acto en Rosario que recurrirá a las fuerzas armadas para enfrentar el narcotráfico en la ciudad de Santa Fe. Como parte de la presentación del "Plan Bandera", la funcionaria planteó el uso de artículos de la Ley de Seguridad Interior que permiten “el apoyo logístico de las fuerzas armadas a los operativos contra el delito, la narcocriminalidad y los asesinos”.

A su vez, adelantó que impulsará un proyecto para cambiar esa normativa y, aunque evitó dar más detalles de la iniciativa de reforma, señaló que estará vinculada exclusivamente a casos de narcotráfico y terrorismo.

En otra entrevista realizada en TN, Bullrich dio detalles de cómo se realizará el proceso de identificación de titulares de planes sociales que participen de piquetes.

"Se los va a identificar, se van a sacar fotos, va a haber drones, se les va a pedir documentos y luego se van a cruzar los datos de las fotografías, de los drones, con las personas que estén cometiendo un delito", explicó.

“Se pueden movilizar, lo que no pueden es cortar la calle, una ruta, pueden ir por la vereda, si son 50.000 personas irán por la vereda, irán en fila india”, sentenció.