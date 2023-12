Cumbre con gobernadores: qué dijeron los protagonistas tras la reunión con Milei

Los 24 gobernadores de las provincias de Argentina se reunieron por primera vez este martes con el presidente de la Nación, Javier Milei, para hablar de, especialmente, de puntos claves como la ley de reforma del Estado, que será enviada en los próximos días al Congreso, la coparticipación, el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, la reforma política (PASO y boleta única) y el ajuste provincial.

La reunión fue confirmada por el ministro del Interior, Guillermo Francos, que se encargó de reunir a todos los funcionarios provinciales con el presidente de la Nación. "Fue una reunión con un espíritu muy colaborativo", expresó Francos al finalizar la reunión.

Según sus dichos, las reuniones de esta índole, en donde el Gobierno tenga un panorama general de lo que le ocurre a las provincias, va a ser de modo permanente, a lo largo del tiempo. Además, confirmó que "las provincias plantearon su situación" y hablaron de los temas que más les preocupan, tras la asunción de Milei al poder.

El primero en hablar tras las declaraciones de Francos fue Gustavo Sáenz, quien celebró que "los gobernadores tengan este tipo de reuniones" y expresó que entiende que la Argentina y los argentinos "necesitan de políticos responsables, con madurez política". "Necesitamos una Argentina del encuentro, del diálogo, de la armonía", enfatizó.

Además, dijo que van a "acompañar todo lo que tengamos que acompañar" y que, a pesar de ello, "tuvieron la posibilidad de decir todo lo que no nos parece bien". "Que escuchen lo que necesitan las provincias es bueno", agregó.

Sobre la situación en parte del país, el gobernador Sáenz dijo que en el NEA y NOA hay muchas necesidades, pero que hay que trabajar de manera "conjunta a pesar de las diferencias ideológicas, acompañaremos lo que debemos acompañar y la única forma de hacerlo es juntos".

"Somos 24 provincias que trabajamos con un Gobierno Nacional y esperamos que le vaya bien porque así nos va bien a todos", concluyó, pero antes no dejó pasar la oportunidad para dejar en claro que el norte necesita una "reivindicación y reparación histórica".

El otro que habló fue Martín Llaryora, el gobernador de Córdoba, que coincidió con su colega y también advirtió que la Argentina está pasando "un momento muy difícil". Por esta situación, es que el cordobés expresó que en este momento "tenemos que estar unidos a pesar de las diferencias partidarias".

"Hay que sostener en la crisis los canales de diálogo y ver lo que nos une", subrayó Llaryora y también agregó que esa deseo se lo manifestaron al presidente Milei: "Queremos acompañar", fue la frase.

Francos, el hombre que rodea a Milei y que consigue consensos y diálogos con las provincias.

El discurso del funcionario de Córdoba comenzó esperanzador porque aclaró que "hay que dejar las peleas del lado, la grieta tiene que ser parte de la historia". "Creo que lo de hoy es muy importante para fortalecer a la Argentina, pero también para el exterior, que la Argentina deje la pelea de lado y con diálogo construya políticas", enfatizó.

Sobre las medidas que están tomando los gobernadores con respecto a las políticas económicas que anunció Nación, Llaryora explicó que todas las provincias están "tomando medidas de ajuste al gasto de la política", y este martes marcaron los lineamientos generales para lo que se viene. "Gobernar es generar trabajo, traer más inversiones y generar más empleo", finalizó.

Para el final, quedó el gobernador de Catamarca, Rául Jalil, que fue contundente con una frase: "Hay consenso de todos los gobernadores de atacar el déficit fiscal, ha sido una buena reunión donde nos pudimos manifestar y el presidente nos escuchó".

A pesar de las especulaciones, MDZ pudo confirmar que no se dio ninguna medida concreta en la reunión, pero sí se sabe que se hablaron de los temas más resonantes en las últimas horas, en donde se encuentran la Ley de Reforma del Estado, la vuelta del Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría y la coparticipación.

El gran problema que se da entre los gobernadores y Milei es que el presidente confirmó que "no hay plata" y que no habrá más transferencias indiscriminadas hacia el interior. A pesar de ello, muchas cuestionan que no tienen el sostén para poder cumplir con sus vencimientos solas y también ofrecen una coparticipación del impuesto al cheque, que no es vista con buenos ojos por el Gobierno nacional, que sabe que todo ese dinero debería salir "de su bolsillo".