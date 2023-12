Piqueteros preparan la estrategia para luchar contra Patricia Bullrich y Waldo Wolff

“Ya lo hicimos en 2001, Patricia Bullrich firmó su rendición, esencialmente le dijimos que éramos veinte mil manifestantes con diez mil fierros, ella llevó 600 gendarmes, le dijimos que haga lo que quiera, pero se los íbamos a matar a todos”. La reflexión es de un dirigente social con doctorado en “lucha de calles”, hace más de medio siglo que sale a la calle cuando la realidad pega por debajo del cinturón y los merenderos no dan abasto. Ven en Patricia Bullrich y Waldo Wolff dos dirigentes obstáculo para sus planes de verano y más, por lo que empiezan a moverse sigilosos, a reunirse y pensar cómo dar su estocada sin ir presos.

Eduardo Belliboni va a la calle sin pausa, sabe que va a ser un caos y no le importa. Creen entonces en el Polo Obrero y tres fuentes que el Gobierno habla “todo piripipí, de pico”, como en el barrio. Así entienden es la amenaza que a su juicio lanzó Sandra Pettovello y que puso en alerta a todos los movimientos sociales y piqueteros que empiezan a hablar con peronistas de territorio y base, como La Matanza, ahí donde el PJ desconoce el batacazo y el desembarco liberal. Sólo conoce una verdad, su realidad, desde el 10 de diciembre de 1989 gobierna el mismo espacio político que arrasó dos meses atrás contra todos los pronósticos.

Desafío. Sandra Pettovello contra los piqueteros.

“Hay un millón de planes, y cinco millones de compatriotas con hambre, la ecuación es fácil, si joden con eso no van a poder gobernar, están amenazando para ver qué pasa, pero es todo mentira. Patricia Bullrich es una mujer torpe que no puede doblegarnos, la logramos hacer recular más de una vez”. Es el piquetero más temido de los '90, fue sombra de Néstor Kirchner y está convencido de que todo lo que dice el Gobierno es para amedrentar, pero que no tienen coraje para reprimir.

La estrategia es clara: hay lugares donde la Justicia, la política, todo juega en contra del Gobierno. Precisamente en la histórica ruta 3, donde La Matanza comparte una arista. Cortar eso colapsa a posterior otras zonas, y saben movimientos piqueteros que Fernando Espinoza jamás permitirá represión por parte de las fuerzas provinciales. No habrá Policía bonaerense de Axel Kicillof presente y las protestas serán masivas si hace falta, es lo que confirman en voz baja.

La Gendarmería sí depende de Patricia Bullrich y podría actuar, pero en sigilo hay un convencimiento: si no hay un cambio salarial brusco o un bono urgente, las fuerzas de seguridad no respaldarán a Javier Milei y sus ministros. Creen que no tendrá plafón para ordenar y recortar planes a quienes marchen cortando arterias nodales tal como está bosquejado en distintos sectores.

Vuelve Luis D'Elía a las calles.

Un factor que deberá tener en cuenta Pablo De la Torre, a cargo de la política social de planes, es la unidad opositora. Diferentes movimientos, ramas, partidos, todos los que creen que perderán beneficios y aumentará la pobreza, saldrán a la calle a marchar de la mano. Por lo que las marchas serán más numerosas de lo que se vio en los últimos años, donde la CGT prefirió respaldar al Gobierno a pesar de la caída del salario y la inflación que generó dos millones de nuevos pobres estadísticamente.

Ciudad es aún más alarmante para los piqueteros. “Sabemos que si en la Ciudad hacemos cualquier cosa, Waldo Wolff nos va a cagar a patadas y nos van a sacar”. El diagnóstico es preciso, el ministro preparó ya un plan anti piquetes que incluye despejar cuanta avenida esté interrumpida en su totalidad. Wolff actúa con absoluta aprobación de Jorge Macri, quien como plataforma de campaña le dijo a MDZ que no existe ninguna posibilidad de que las calles se sostengan cortadas, tal como fue durante los últimos años de gestión de Horacio Rodríguez Larreta, cuando la avenida 9 de julio tuvo más de un corte por semana.

Matanza. Ruta 3, donde habrá piquetes, tierra de Fernando Espinoza.

La Ciudad está programada a partir del comienzo de gestión de Jorge Macri en que no habrá piquetes ni protestas que no permitan la circulación. El entendimiento con Patricia Bullrich es total, aunque hay matices. Waldo Wolff cree que la mano debe ser absolutamente dura dentro del reglamento y cuando el contexto lo permite. Patricia Bullrich está diseñando un plan de trabajo más riesgoso y que con inflación y crecimiento de la pobreza puede poner en jaque al Gobierno si hay errores no forzados. Es parte del debate interno que hay hoy.

Habrá entonces una acción más: la Justicia buscará en territorios amigables para el peronismo considerar ilegal el protocolo antipiquetes. Donde haya competencia para que un juez pueda suspender el accionar de Patricia Bullrich, habrá un jefe territorial para buscar que se logre la interrupción y se suspenda el accionar.

Es el factor tiempo el que dará oxígeno y por consecuencia gobernabilidad a la gestión de Javier Milei. Si el plan económico tiende al éxito, en marzo habrá tendencia a la baja y retorno lentamente de los valores de consumo previos pero ya sin el factor inflacionario dentro de la mesa y el mercado energético, de transporte y combustibles equilibrados. Ahí la calle volverá a estar en paz, siempre y cuando, el fuego sea únicamente externo.