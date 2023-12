En medio del estupor por las medidas de Milei, cómo se replantea la gestión Cornejo en Mendoza

El resultado electoral generó sorpresa, pero la forma de gobernar de Javier Milei produce, por ahora, un efecto más complejo. Hay estupor; una sensación de inmovilidad ante un terreno desconocido hasta para los protagonistas. Aseguran quienes han visitado Casa Rosada durante la semana de gobierno que el presidente y su mesa chica (extremadamente chica) tienen cuatro ideas vagas y sobre ello gira todo, aunque sin un método claro para ejecutarlo. La insistencia casi dogmática de Milei sobre la necesidad de ajustar para evitar males mayores consiguió apoyo filosófico en el núcleo de poder (desde empresarios, a los gobernadores), pero la falta de método, plan y mapa de gestión sorprende. Incluso los funcionarios de mayor trayectoria, como "Toto" Caputo; no responde el teléfono de los gobernadores.

Esa es una de las razones por las cuales en Mendoza también hay una extraña sensación. Rodolfo Suarez dejó el gobierno y la asunción de Alfredo Cornejo no produjo un shock. El contexto nacional puso al nuevo gobernador en una actitud de prudencia extrema. Tanto, que recalculan los objetivos de gestión por la emergencia que, creen, enfrentarán en los dos primeros meses de gestión. "Habrá que esperar más, pero lo vamos a hacer", aseguran.

En la Nación y en la provincia repiten un concepto complejo: cuánto y hasta cuándo "aguantará" la gente. Como si fuera un ensayo clínico, los dirigentes políticos especulan con algunas hipótesis y pocos datos. Creen que el ajuste tendrá menos tolerancia a la prevista antes de las elecciones. Y preparan al Estado para actuar, pero a su modo. Por eso mañana habrá una reunión entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público fiscal para preparar un nuevo protocolo de acción para enfrentar las contingencias. Milei lo dijo en campaña, pero es muy distinto ejecutarlo. Le pasó a Rodolfo Suarez, que propuso sin camuflaje impulsar la minería y a pocos días de asumir y hacer lo que prometió, tuvo una revuelta social enorme que lo obligó a recular. En el medio, entre lo que se dice, se hace, media la pericia política para ejecutarlo. Milei estará a prueba en ese sentido.

Cornejo se preparó para generar una "revolución" en educación; para impactar con la inversión pública gracias a los ahorros y "reordenar" la seguridad y la justicia. Algunos de esos anhelos esperarán. En el medio, apunta sí a mostrar un "retorno del rigor" en la gestión interna del Estado, principalmente en Seguridad y en Tribunales. Allí, por ejemplo, confirmará a las primeras líneas, como el jefe de Policía Marcelo Calipo. Habrá más continuidades de las esperadas antes, sobre todo al nivel de direcciones operativas. También buscan administrar las tensiones internas por las "demandas de cargos". En Cambia Mendoza hay varios sectores que se sienten con crédito a favor: desde los integrantes del Pro, que presentaron una propuesta, hasta Luis Petri y el grupo de empresarios que conducirán el Ministerio de la Producción. Hay un delicado equilibrio que buscan que no se rompa para evitar males mayores. Corneo sí promete más rigor. "El Estado no se cambia con leyes, hay que estar encima", explican. Cambio de rutinas, teléfonos prendidos 24x7 y perdido de resultados.

¿Aguantar hasta abril?

Si el contexto previo hacía presumir que Mendoza tendría que avanzar de manera pausada por precaución, ahora se potencia por la incertidumbre. "No hay precio de las cosas; no está claro cuánto se va a recaudar, cuánto se va a transferir y si Milei va a respetar las obligaciones que tiene"; explican los custodios de las cuentas provinciales. Incluso temen que en medio de la desesperación nacional, el Gobierno nacional altere el orden con las transferencias automáticas y obligatorias, algo que llevará los conflictos a tribunales. Temen por los fondos en educación que, como anticipó MDZ, son relevantes para garantizar el piso salarial a los docentes. Menos repercusión podría tener el parate de las obras, aunque sí podrían suspenderse algunas, como el Polo Judicial del Valle de Uco. Los condicionantes son grandes. Uno de ellos es el costo de los servicios públicos. Mendoza tiene "tarifa plena" en la luz y el agua. Aún así, la calidad es mala. En Transporte, el servicio más subsidiado, los aumentos decretados por Rodolfo Suarez no alcanzan y obligaron a un monitoreo permanente. En febrero el boleto pasará a costar 200 pesos, pero la tarifa real se multiplicó mucho más. La duda es cuál es el punto de equilibrio entre el costo "ideal o contable" del boleto y lo que los usuarios pueden "aguantar".

El escenario más optimista indica que hacia abril del año que viene podría haber algunas señales positivas en la economía que traigan algo de paz. Algo de baja de la inflación, recursos nacionales creciendo exponencialmente por la liquidación de divisas del campo (se espera una cosecha del doble que en 2023). En Casa de Gobierno se preparan para "el peor escenario", aunque, dicen, anhelan el mejor. "Si han hecho bien las cosas para esa fecha, es muy probable que tengamos resultados. Que lleguen dólares y demás. Pero hay que ver porque las expectativas influyen mucho", grafican.

Los gobernadores, incluido Cornejo, se reunirán con los representantes del gobierno nacional para discutir los recursos a transferir. La propuesta federal es coparticipar el impuesto al cheque, un gravamen que se recauda rápido. La Nación ya avisó que su intención es volver a cobrar ganancias. En le medio ha una rareza: hace dos meses Javier Milei votó como diputado la quita de ese impuesto y lo defendió a capa y espada. Ahora, como presidente, quiere retornarlo y compartir el costo con los gobernadores. El punto de inflexión será la necesidad de votos en el Congreso para aprobar leyes complejas, y la necesidad de recursos de los gobernadores.

El plan deseable y el posible

Cornejo tenía en mente una gestión en la que él oficiaría de "embajador" de Mendoza, influyendo a nivel nacional; con un equipo de gestores jóvenes, pero con experiencia. Los "pequeños burócratas" (porque todos tienen experiencia en la gestión) están en funciones, aunque con ataduras. Y el Gobernador tendrá que invertir aun más tiempo del pensado en ese rol de emisario.

Uno de los shock que busca el nuevo Gobierno es en educación. El objetivo de Tadeo García Zalazar es que la DGE se haga cargo del abordaje de los niños que están fuera de la educación obligatoria; puntualmente de las "salas de 3"; la estimulación temprana. Eso incluye el enfoque pedagógico, pero también social. Entienden, con datos en la mano, que hay una enorme diferencia entre los niños que pueden acceder y los que no. Y, además, hay mucha dispersión y diferencia en los abordajes. Es que los jardines dependen de organizaciones de la sociedad civil, de municipios o de instituciones privadas que no siempre tienen coherencia entre sí. La intención del Gobierno es que haya un plan para el que hará falta inversión y recursos que ahora no está claro si estarán disponibles. Agregar idioma y mejorar la infraestructura son otros de los cambios "deseados", al igual que un programa de aumento salarial en base a la capacitación y resultados. Cornejo y su gabinete.

En Seguridad Cornejo apuesta a invertir en tecnología para mejorar las tareas de inteligencia. Pero no tiene claro si podrá comprarla. Mientras, apunta a devolverle rigor interno a la gestión para evitar errores que hoy ocurren por pereza, según creen. La idea es mejorar el desempeño en la prevención, represión y sanción de los delitos menores que tienen influencia en la sensación de inseguridad. El mayor malestar del nuevo equipo está en el funcionamiento de la justicia. Creen que se abandonó el proceso de cambio y que, por ejemplo, en Tribunales se dejó de lado el trabajo vespertino. Incluso, explican, el edificio del Polo Judicial casi está vacío por la tarde porque hay pocas audiencias y muchos jueces volvieron a tomarse atribuciones para trabajar desde sus casas o volver a los fines de semana largos sin que haya feriados.

El otro eje clave tiene que ver con las obras públicas. Mendoza tendrá disponibles recursos que le garantizan cierta independencia de la Nación y que en un contexto de escasez y sequía nacional, podría hacer la diferencia. Por eso hay presión desde los 18 departamentos, las cámaras empresarias, los organismos intermedios y hasta en el propio Ejecutivo para sacar tajada de los 1023 millones de dólares disponibles.

Cornejo hizo hincapié en la producción, en la necesidad de impulsar la actividad privada. El contexto no ayuda, pero al menos quieren generar condiciones. Parte de esa búsqueda fue delegada a los empresarios - políticos, que manejan el área. A mediano plazo hay un plan de agilización de trámites y promoción. Pero el propio Gobernador espera "creatividad" de los nuevos actores. Algunas de las industrias a las que apuesta Mendoza son la minería, la energía y el petróleo; todas altamente dependientes de la inversión a largo plazo. La Provincia tiene un camino incipiente, pero por ahora no tangible en generación de riqueza. En el mediano plazo apuestan a diversificar el interés petrolero para desarmar la dependencia de YPF (algo complejo de ejecutar), demostrar que se puede hacer exploración minera sin riesgo y también motivar propuestas de energía renovables, aún con el tiempo perdido en los últimos años por las improductivas asociaciones que tuvo el Estado.

A pocos días del cambio de gobierno, Cornejo quedó obligado a replantearse objetivos entre lo deseado y lo posible, mientras, como todos, intenta salir del estupor.