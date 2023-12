Reaparece Alberto Fernández en una polémica con Patricia Bullrich

Alberto Fernández apuntó muy fuerte contra Patricia Bullrich a través de su cuenta de X, al referirse a la polémica que despertó su decreto sobre la custodia presidencial internacional. Cabe recordar, que, previo a dejar el cargo, el expresidente firmó su último DNU en donde solicitaba que la custodia para él y su familia se extienda por todo el mundo, en vez de que sea únicamente en suelo argentino. El mismo fue derogado por Javier Milei y festejado por Patricia Bullrich, quien borró su mensaje, pero rápido de reflejos, Fernández le respondió con dureza.

"Para mi sorpresa, el tweet ha sido borrado de la cuenta de la Ministra de Seguridad y la copia del decreto estaba firmado por Bullrich, quien solo puede firmar resoluciones ministeriales. Los decretos deben ser rubricados por el Presidente de la Nación", escribió el expresidente. Denunció la acción como una "operación de prensa”.

"Es claro que no hay garantía alguna de imparcialidad en el manejo de la custodia de los exmandatarios opositores. Si faltaba alguna duda, basta con la publicación borrada de un decreto firmado por ella, sin facultades para hacerlo", cruzó Fernández.

Además, justificó que, a su juicio, "la custodia de los expresidentes y sus familias tiene sentido". "Una sociedad que es convocada permanentemente al odio hacia el contrario, pone en riesgo la integridad de todas esas personas", argumentó. En esta línea, entiende que el decreto que firmó "no alteró en absoluto el régimen de custodias otorgados para presidentes y expresidentes y sus familiares directos, que cuenta con décadas de vigencia".

Así comienza el tuit de Fernández

"No he reclamado ningún trato especial con la custodia. La misma me fue dada directamente por lo que emana de las normas vigentes que, repito, llevan muchos años", agregó.

Sumado a esto, aclaró sobre su supuesta mudanza a España, cuestión con la que se especuló. "Aclaro que no está en mi ánimo radicarme fuera de Argentina ni tener residencia en otro país. Con motivo de ese viaje busco lograr tranquilidad junto a mi familia después de cuatro años muy difíciles, recuperar afectos y llevar adelante algunas actividades académicas en España", dijo.

Patricia Bullrich festejó en redes la derogación del DNU de Alberto Fernández, pero rápidamente la publicación fue borrada. "Se terminan los privilegios de la clase política", había celebrado la ministra de Seguridad. "Basta de gastos inútiles y privilegios para pocos que pagamos entre todos", cerró.