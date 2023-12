"Sorry, besito": la curiosa chicana de Carolina Losada al kirchnerismo en el Senado

El acalorado debate en el Senado por la validez de la sesión en la que La Libertad Avanza designó las autoridades de la Cámara alta tuvo un momento irónico que protagonizó a la senadora por Santa Fe, Carolina Losada (UCR) con la bonaerense Juliana De Tullio (UxP).

"Sorry', chicos, se fueron, besito y hasta luego", dijo la santafesina e hizo la mímica de un beso, mirando al lado kirchnerista del recinto. “Los reyes del si tengo número, impongo todo, no escucho a nadie y del vamos por todo, ahora se ponen nerviosos", señaló Losada. Y remató: "Están en minoría chicos, sorry, ya fue”.

Unos minutos antes, Di Tullio había planteado que la sesión de hoy no era legítima porque no había ninguna convocatoria a sesiones extraordinarias. En la misma línea, el jefe del bloque UxP, José Mayans, planteó que no era válida, y pidió que se levantara. Estas acciones despertaron la reacción de Losada.

Así, la primera sesión que condujo Villarruel no estuvo exenta de chicanas. La jornada siguió marcada por la tensión con el nombramiento de las autoridades.

La chiacana de Losada al kirchnerismo

El Senado eligió sus autoridades y dejó de lado al candidato de Javier Milei

El Senado eligió a Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza) como presidente provisional del cuerpo. Así, el senador por Formosa anunciado por Javier Milei para ese cargo Francisco Paoltroni (LLA) quedó relegado.

Abdala fue impulsado primero por Villarruel como el jefe del bloque oficialista, pero quedó corrido y ese lugar quedó para el jujeño Ezequiel Atauche. Ya en el Senado, la vice trabajó para correr al formoseño Paoltroni, un empresario agropecuario de Buenos Aires que en 2008 se mudó a la provincia fronteriza. El jefe del bloque Unión por la Patria, José Mayans. El peronista que responde directamente a su gobernador, Gildo Insfrán, evitó a toda costa que su coterráneo ocupara ese lugar clave.

En una sesión preparatoria que el kirchnerismo desconoció porque no hay convocatoria a extraordinarias, La Libertad Avanza estrenó una nueva alianza con el PRO, la UCR y los bloques provinciales para juntar 39 senadores y dejar en minoría al peronismo. Así, no solo lograron imponer el número para la presidencia provisional, sino las distintas vicepresidencias, secretarias, prosecretarias y fijaron un número para la distribución de las comisiones.