Se les perdió un informante policial y acusan a la defensa de Bento de intimidar testigos

Aunque parezca mentira, en la causa Bento no logran dar con un informante policial para citarlo como testigo. Se trata de Diego Stuto, que ha sido mencionado por imputados y testigos pero no lo pueden citar porque no lo encuentran en su domicilio ni en los teléfonos aportados. Por otra parte, la jornada comenzó con cierta tensión por las graves acusaciones del fiscal de la Procelac, Diego Velasco, contra el abogado defensor de Walter Bento, Felipe Salvarezza. En concreto, dio a entender que Salvarezza intentó intimidar a los testigos hablando de una causa que aún no existe.

La comenzar la audiencia el fiscal Velasco pidió la palabra y expresó su malestar por una "situación grave en cuanto a las reglas del proceso y la buena fe procesal" que detectaron por parte de la defensa de Walter Bento. En concreto, el 7 de diciembre el abogado Felipe Salvarezza dio a entender que existía una causa en trámite en el Juzgado Federal 5 de CABA, que estaba bajo secreto de sumario y que involucraba como imputado a Antonio Carrizo, testigo que debía declarar ese mismo día. Por ese motivo, Salvarezza pidió que el tribunal postergara la declaración del testigo, algo que no fue aceptado.

Pero lo que adujo el fiscal Velasco es que Salvarezza fue impreciso en su presentación y sembró dudas respecto a una segunda intención detrás de esas imprecisiones. Según esgrimió, es falso que existe una causa en el Juzgado Federal 5, donde lo único que ha ingresado es una denuncia de Walter Bento.

Felipe Salvarezza junto a Gustavo Gazali.

"Lo llamativo es que Salvarezza usó términos que no son precisos o directamente omitió la verdad. Dijo que los hechos están siendo investigados pero aún no hay investigación en curso", manifestó el fiscal de la Procelac. "Dijo que la causa estuvo en secreto y no está en secreto porque está recién a despacho del fiscal", manifestó aduciendo que la denuncia de Bento se presentó ante el Juzgado Federal 5, pasó a la oficina del fiscal Ramiro González y no registró ningún avance en el proceso de instrucción.

Para la Diego Velasco esto no solo deslizó que podría incurrir en estafa procesal o falsedad ideológica sino que además afirmó que este tipo de manifestaciones intimidan a los testigos que son citados a declarar. "Cuando analizamos los términos utilizados por la defensa vemos que dijo que había una investigación, una causa bajo secreto. Y lo que dice el abogado se hace público porque las audiencias se transmiten por YouTube a todo el país. A la vista de todos está diciendo que había investigaciones contra testigos, que se estarían llevando medidas de prueba contra ellos. Este tipo de cuestiones genera que los testigos se vean, no amenazados, pero si intranquilos", manifestó ante el Tribunal Oral Federal 2.

Al respecto señaló que han vivido situaciones similares en otros grandes juicios y notan que hay un interés detrás de este tipo de acciones. Por eso dejó constancia de su preocupación respecto a las imprecisiones en lo expresado por el abogado defensor de Walter Bento y recordó que "los abogados, cuando nos referimos a un proceso, hacemos la suerte de certificación del mismo".

"Cuando presentamos documentación respondemos por la misma. Podemos responder por falsedad ideológica y estafa procesal. La presentación del doctor Salvarezza dejaba entrever que había una causa en trámite que estaba avanzando en secreto y que involucraba al testigo. Al ser público el debate esto genera que el próximo testigo se sienta condicionado. Me sorprendió que la defensa del doctor Bento hiciera una presentación en esos términos cuando la realidad era otra", concluyó.

El informante que nadie puede encontrar

El otro hecho llamativo de la mañana es que la secretaría informó que no han podido citar como testigo a Diego Stuto porque no logran contactarlo. Lo curioso es que se trata de un informante policial que ha sido mencionado por imputados y testigos como colaborador de la Justicia. Pero la Justicia no sabe donde encontrarlo.

"Hemos pedido informes pero ha dado negativa la citación a domicilio. Hemos conseguido dos teléfonos que también nos han dado resultado negativo. Hemos pedido a la secretaría electoral que nos informe el domicilio y todavía no hay respuesta", manifestó la secretaria del tribunal.

Stuto incluso aportó audios que constan en la causa y prestó declaración durante la etapa de instrucción.A pesar de ello, al parecer, no logran dar con él.