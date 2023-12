Menos plata, más demanda e incertidumbre: cómo impacta en Mendoza el ajuste

El paquete de medidas que ejecutó el Gobierno de Javier Milei generó una preocupación mayor porque el impacto será, también, mucho más fuerte. Y serán las provincias las que sentirán las repercusiones por partida doble: por ser los principales "pagadores" de bienes, servicios y sueldos y también porque el costo sobre la gente.

En Mendoza mantienen cierta cautela, pero con preocupación. El gobernador Alfredo Cornejo se tomará algo de tiempo para terminar de darse una idea acabada del tema. Había avalado, previamente, que se ejecute un plan de ajuste, pero ahora hacen un control de daños por lo que pueda pasar y, también, de lo que se pueda decir. Es que, lo que ajuste la Nación puede repercutir en la Provincia con mayor demanda. Esa paradoja puede ser de alto costo para el gobierno de Cornejo, así como de todas las provincias.

La devaluación generará un shock inmediato. A diferencia de lo que ocurrió en 2002, cuando Eduardo Duhalde determinó el fin de la convertibilidad, ahora se hace con alta inflación, por lo que los precios subirán más. El Estado local tendrá que recalcular aún más las cuentas por la inercia de suba de precios generales y por el factor importado de muchos insumos críticos. En el sector salud, por ejemplo, hay muchos elementos importados y otros atados al dólar. Escasez y altos costos será el escenario que deberá enfrentar el ministro Rodolfo Montero y el titular de OSEP, que aún no es designado. Eso, sumado a la mayor demanda de prestaciones que se espera haya. Además, hay contratos en dólares o atados a esa moneda. Lo mismo con insumos informáticos. Aún en los casos más cotidianos, como la compra de alimentos, el impacto será fuerte. Mendoza ya lo vivió y no fue fácil.

Se espera un aumento de la demanda de ayuda social por los recortes.

Cornejo y su gabinete habían frenado cualquier decisión porque se sentían condicionados a lo que haga Milei. El primer paso ´previsto era reestructurar el Presupuesto 2024, que Mendoza tiene aprobado, para adecuarlo al esquema de gobierno local y a los recortes nacionales. La "tijera" de Víctor Fayad y del Gobernador deberá tener más filo.

El Gobernador había apoyado filosóficamente que haya un ajuste porque entiende que es urgente ordenar las cuentas. Pero es cauteloso para definirse sobre el modo y la magnitud.

Recortes que preocupan

Los anuncios nacionales no terminaron y el temor es que el ajuste impacte aún más en recursos que deberían llegar de manera automática y están calculados con actualizaciones "lógicas" por la inflación. La idea de Milei de desindexar todo preocupa más. Sólo en el área educativa, hay una enorme porción de recursos previstos por leyes complementarias que si se congelan a valores de 2023 o se eliminan (cosa difícil porque muchas están ratificadas por ley), generarían más problemas. Por la ley 26075 de financiamiento educativo se esperan casi 175 mil millones de pesos en el año que van a parar a salarios docentes, que se suman varias leyes más. De aportes no reintegrables, Mendoza esperaba 25 mil millones de pesos y otros 16 mil millones de aportes del tesoro. Los montos no son bajos y pueden afectar la prestación de servicios porque en su mayoría se destinan a compensar salarios, a programas específico y algunas obras. Del total de recursos, más de un billón de pesos depende de la Nación. La mayoría deberían llegar por transferencias automáticas. Esos compromisos son los que Cornejo pide que, al menos, se cumplan "para estar satisfecho". El problema es si en realidad son menos los recursos que llegarán.

Las obras públicas que están iniciadas continuarían. La deuda de la Nación con Mendoza en ese sentido es enorme, pues hay un grupo de trabajos públicos relevantes que están a medio camino. Pero el escenario de precios podría hacer que sea necesario renegociar contratos, algo que el propio Milei podría frenar o dilatar. Eso haría que el ritmo se mantenga extremadamente aletargado, como ocurre ahora. Es lo que va a pasar con los puentes de la ruta 40, con la variante Palmira y con la ruta a San Juan. .

En el plano político Cornejo y todos los gobernadores también deberán recalcular. Todo lo que la Nación "quite" se podría transformar en demanda para los estados subnacionales Es que todo lo que el Gobierno de Milei haga para eliminar asignaciones, hace recortes o ajusta más, no desaparece la necesidad o la demanda de la gente, sino que es probable que se reemplace el objetivo de esa demanda. Los municipios y las provincias lo sentirán. No es nada nuevo. En la crisis de 2002 hubo una explosión de pedidos de asistencia, por ejemplo. En Mendoza surgieron planes alimentarios propios, como el recordado Vale Más.

En el horizonte cercano se prevé un ajuste en las jubilaciones, es decir en uno de los sectores más vulnerables. Se trata del sector que mayor cobertura tiene, aunque de baja calidad. Allí también podría repetirse lo ocurrido en otros períodos, como la década del 90 y la crisis posterior.

Por ahora no hay anuncios para "compensar". Existe la idea de que haya un nuevo retoque en el impuesto a las ganancias para recaudar. Ese gravamen había sido modificado fuertemente por Sergio Massa, con apoyo de Milei, y la medida generó malestar. De hecho Cornejo y los otros gobernadores preparaban una nota para el Presidente en la que le pedirían que coparticipe el impuesto al cheque como compensación. Por ahora no hay nada concreto. Es decir, el escenario es el más complejo. En el mediano plazo los mandatarios provinciales, especialmente los 10 de Juntos por el Cambio, podrían encontrarse con una encrucijada política. Saben que Milei los necesitará en el Congreso; pero temen ser arrastrados y pagar más costos por los coletazos del plan motosierra.