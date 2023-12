Empieza la motosierra: la reacción del Gobierno de Mendoza a lo anunciado por Luis Caputo

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, dio a conocer las primeras medidas económicas que aplicará la administración de Javier Milei. Se trata de 10 anuncios que impactarán de lleno y, tal como indicó el funcionario, dispararán la inflación en los próximos meses que -según aseveró- "serán difíciles". Desde el Gobierno de Mendoza ya expresaron su postura, aunque todavía esperan mayores precisiones en algunos casos puntuales. "Vamos a tener mayor complicaciones de las que esperábamos. Estamos un poco mejor preparados que otras provincias para poder afrontarlo", dijeron desde la flamante gestión del gobernador Alfredo Cornejo.

El encargado de pronunciarse fue Natalio Mema, ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial. "Respecto a las medidas anunciadas, aún notamos pocas precisiones. En cuanto a lo que sí se ha precisado, entendemos que la mayor incógnita es cuál será el impacto de la devaluación del dólar oficial. Eso seguramente va a impactar muy fuerte en los precios, en la ciudadanía y en las cuentas del Estado porque hay muchos gastos que están atados al precio del dólar. Por lo tanto, ahí vamos a esperar a ver esa devaluación, cómo impacta en la inflación y cómo esa inflación lo hace en nuestras cuentas, sobre todo en base a los gastos que tiene el Estado. Si esto se representa en una inflación muy alta, nosotros tenemos garantizado el aguinaldo y los fondos necesarios para afrontar la paritaria que hemos firmado. Somos conscientes que, en el caso de una devaluación que genere una inflación mayor a la prevista, tendremos que volver a sentarnos. Ahí veremos con que recursos contamos para afrontar esa situación", sostuvo.

Y agregó: "Sin dejar de tener en cuenta que hay muchos bienes del Estado que están vinculados al valor del dólar, sobre todo relacionados a la Salud, la Educación y la Seguridad. Hay certezas de que hay fondos para viviendas y Educación que están vinculados a impuestos que van a ir decayendo mes a mes. Y a medida que se acelera la inflación, decaen más porque están representados en sumas fijas-nominales que, obviamente, van perdiendo el poder adquisitivo cada mes al ritmo de la inflación. Por lo tanto, son fondos que deja deja de contar la provincia".

En lo que refiere al transporte, Caputo anunció que se reducirán los subsidios a la energía y al transporte. Aunque no mencionó el alcance de la medida, aclaró que se equiparará el costo del transporte entre el AMBA y las provincias. Sobre este punto, Mema subrayó: "Para el año que viene habíamos contemplado subsidios del transporte y lo que nos correspondía. Sabemos que venimos una discriminación bastante fuerte. Todo el interior del país y Mendoza en particular. Son fondos que no vamos a tener y eso va a estar agravado porque la mayoría de los costos del transporte están vinculados al dólar: el combustible, el mantenimiento y reposición de unidades y el costo del recurso humano, que con estos niveles inflacionarios seguramente va a tener una presión hacia arriba y hay que ver de qué manera podemos sostener ese costo para poder seguir prestando el servicio. Si bien la quita de subsidios va a afectar mucho más al área metropolitana de Buenos Aires, a nosotros nos va a afectar muy fuerte también por la parte que nos tocaba y el efecto que puede tener la inflación".

El funcionario sumó que "tenemos que ver cómo impactan las medidas económicas en nuestra actividad. Si favorece o no la exportación, cuánto puede complicar o no la importación, cuánto de esas medidas tiene impacto en precios y, específicamente, cómo eso precios impactan en nuestra economía. Son medidas que iremos evaluando cuando vayamos conociendo sus consecuencias. Pero, en general, vamos a tener mayor complicaciones de las que esperábamos. Estamos un poco mejor preparados que otras provincias para poder afrontarlo, pero no estamos exentos a los inconvenientes de la macroeconomía. Sabemos que los próximos meses van a ser muy difíciles".

Otro ítem a tener en consideración es la letra chica para la eliminación de los subsidios en materia de Energía. Mema señaló que "hay que terminar de evaluar cuál va a ser la quita del subsidio al costo de la energía, Más allá de que también va a impactar la quita en la distribución de energía, que todos los argentinos le pagábamos solo a una parte de población concentrada en el conurbano bonaerense. Ese costo en las casas residenciales de todos los mendocinos y, también, en los bienes que tienen un costo en su producción. Vamos a ver ese aspecto y cómo impacta en la economía, en los cuales el Estado tiene vinculados sus gastos":

En tanto, sobre la reducción del equipo de gobierno, llevando los ministerios nacionales de 18 a 9, enfatizó: "Las medidas en general ya las hemos tomado en Mendoza. La reducción de ministerios la hicimos hace 8 años y la de funcionarios políticos también. Nos encuentra, en ese sentido, mejores parados".

Consultada por MDZ, la vicegobernadora, Hebe Casado, aportó que "las transferencias discrecionales a Mendoza prácticamente no le llegaron estos 4 años, la obra pública también estuvo detenida y los subsidios al transporte era n muy bajos".

Por su parte, el diputado nacional y miembro del riñón cornejista, Lisandro Nieri posteó en sus redes sociales que "el anuncio del ministro Luis Caputo fue simple y claro. Hay que ir sobre el origen del problema, no sobre las consecuencias. No podemos seguir gastando más allá de nuestras posibilidades. Tenemos que eliminar de una vez por todas el déficit fiscal".

Una por una: las medidas anunciadas por Luis Caputo

1 - No se renovarán los contratos de empleados del Estado que cuenten con menos de un año de vigencia.

2 - Se decreta la suspensión de la pauta oficial a los medios de comunicación, que en total fueron en 2023 de unos US$ 34.000 millones. Aclaró que si no hay plata, no se pueden financiar medios con el único fin de adular al Estado.

3 - Tal como preanunció el vocero presidencial Manuel Adorni, hay una reducción importante del equipo de gobierno. Se baja de 18 a 9 ministerios y se reduce en un 50% la cantidad de secretarías de Estado. En total habrá un 34% menos de los cargos políticos.

4 - Se reducirán al mínimo de las transferencias discrecionales del Tesoro a las provincias. Aunque no se aclaró cuál sería el alcance de esta medida.

5 - El Estado no va a licitar más obra pública y va a dar de baja las licitadas que aún no arrancaron. El ministro calificó a la obra pública como el origen de la corrupción política. Señaló que desde ahora será tarea de los privados.

6 - Se reducirán los subsidios a la energía y al transporte. Aunque no mencionó el alcance de la medida, aclaró que se equiparará el costo del transporte entre el AMBA y las provincias.

7 - Continuarán los planes sociales estipulados en el Presupuesto 2023, pero se eliminarán los intermediarios que puedan existir.

8 - El dólar oficial pasará a costar $800 e irá acompañado por el aumento provisorio del impuesto PAIS a las importaciones y de un aumento de retenciones a exportaciones no agropecuarias.

9 - Se reemplazarán las SIRA por un sistema estadístico sin licencias previas. Por lo que ya no habrá necesidad de autorizaciones para importar.

10 - Para reducir el impacto de la inflación, se duplicarán los montos de la Asignación Universal por Hijo y habrá un aumento del 50% de la Tarjeta Alimentar.