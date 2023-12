El curioso guiño de Juan Grabois hacia Javier Milei

Juan Grabois, el líder del Frente Patria Grande, se manifestó en sus redes sociales tras el anuncio de Manuel Adorni que confirmó que se quitará la pauta oficial a los medios de comunicación durante un año: "Ojalá hubiéramos tenido nosotros los huevos para hacer esto", lanzó.

A pesar de las diferencias que tiene con el Gobierno entrante, no es la primera vez que Grabois coquetea con Javier Milei. En otra oportunidad, ya habia dicho que el primer mandatario se había solidarizado con él a través de una llamada telefónica por el escrache que había sufrido en la vía pública. Ahora, Grabois escribió en X (exTwitter) a favor de la reciente medida de la gestión de LLA.

"Ojalá hubiéramos tenido nosotros los huevos para hacer esto, bancar a los medios comunitarios y sostener con REPRO los puestos de trabajo en PyME ¿te cae mal que lo diga? Jodete. Yo nunca banque subsidiar a los medios hegemónicos y mendigarles piedad a cambio de plata del pueblo", fue lo que lanzó el fundador del Movimiento de Trabajadores Excluidos de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, tirándole un guiño a Milei.

Antes de que todo esto ocurra, cuando Grabois se postuló como candidato a presidente de Unión por la Patria en las PASO de agosto, había propuesto una idea parecida a la que el Gobierno de Milei hoy confirmó que implementará, él quería eliminar la pauta y las exenciones impositivas a los medios de comunicación más poderosos.

Grabois vía X.

“No sé cuánto va a ir para los medios comunitarios, pero para los medios concentrados, te aseguro, los arruino fuerte. Es decir, chau pauta, se acabó. Y algo que no se dice mucho, chau exenciones impositivas. No pagan IVA. Los medios concentrados y no están exentos de IVA. Son miles de millones de pesos por año que se van en exenciones impositivas, ridículas”, remarcó Grabois en su momento.

También, en la nota que incluyó en su posteo de X, destacó el rol de los medios de comunitarios, donde “muchos son una trincheras de resistencia social que construye a partir del acceso que tienen un montón de pibes a un mundo desconocido, como puede ser manejar una consola, un micrófono”.