Qué dijo el kirchnerismo por la incorporación de Karina Milei al Gobierno

El presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, criticó al presidente Javier Milei por darle un cargo a su hermana Karina en el Poder Ejecutivo: "Para la mayoría, ajuste. Para los suyos, privilegios", escribió en sus redes sociales el funcionario.

Ayer, Karina juró para ser la encargada de la Secretaría General de la Presidencia, cargo al que no podía acceder si su hermano no modificaba un DNU creado por Mauricio Macri en 2018, que le prohibía a los familiares de los funcionarios del Poder Ejecutivo ocupar cargos en ese área. Ahora, el libertario lo modificó para que el único que pueda ser exceptuado de esa claúsula sea él.

"Macri en 2018 limitó la designación de familiares en el Estado. Ayer, Milei eliminó esa restricción para una sola persona: Milei. Y nombró a su hermana en la Sec. Gral. de la Presidencia, dándole rango de ministerio. Para la mayoría, ajuste. Para los suyos, privilegios", escribió Martínez, el ahora líder de la oposición en la Cámara de diputados.

Según indicó Martínez en declaraciones radiales, “hay algo que pasó desapercibido, no por el hecho sino por la forma, que es la jura de la hermana Karina como secretaria general de la Presidencia. No es que elimina una restricción de Macri sino que esa restricción permanece para todos menos para Milei. El único que no tiene restricciones a la hora de nombrar es el Presidente de la Nación en función de su atribución".

Además, el santafesino considera que la medida "es discrecional" y enfatizó en que le parece "una arbitrariedad".

Martínez vía X (exTwitter).

“Eso es rémoras de poder de príncipe que existe en la Argentina, que se suma a esta decisión de restringir el acceso público a la información pública en determinados momentos del proceso institucional que se vivió durante todo el día, particularmente en el momento de la jura de los ministros”, agregó Martínez, para quejarse sobre la falta de viralización que tuvo uno de los eventos más importantes del día de la asunción presidencial y que se acostumbra a transmitir, hecho que no paso en esta oportunidad.

Esta nueva oposición jugará un rol fundamental en el gobierno de Milei, que tiene pocos senadores y diputados, y que serán los encargados de ponerse en contra o a favor de las medidas que decida el libertario llevar a las Cámaras desde el Poder Ejecutivo.