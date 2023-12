Martín Aveiro le reprochó a Javier Milei el haber dado su discurso en las inmediaciones del Congreso

Este 10 de diciembre se llevó a cabo la asunción del nuevo presidente de la Nación, Javier Milei. A partir de este lunes, el libertario tomará el mando del país y desarrollará su gestión hasta el 2027. El cambio de mandato se extendió a lo largo de todo el día domingo e incluyó, entre otras cosas, el acto de ceremonia y traspaso, el discurso en las escalinatas del Congreso, vuelta a Casa Rosada, una misa interreligiosa, jura de ministros y la función de gala en el teatro Colón.

Javier Milei expuso sus primeras palabras como mandatario electo a las afueras del Congreso de la Nación, hecho que generó polémica durante el desarrollo de la transición. Dentro del recinto estaban todos los invitados y autoridades oficiales, mientras que todos los militantes y allegados de La Libertad Avanza estaban en los alrededores. Martín Aveiro, exintendente de Tunuyán y diputado nacional del PJ, dialogó con MDZ Radio 105.5 FM y analizó el discurso que brindó el libertario en su asunción como nuevo presidente de la Nación.

El legislador opinó que "no me parece mal que haya hecho el discurso afuera del Congreso, pero sí creo que debería haberlo hecho en los dos lugares. Si él quería dar un discurso para toda la gente que lo fue a acompañar, está bien que lo haga, pero creo que sí debería haber hablado dentro del Congreso. Además, habían presidentes, expresidentes, gobernadores, eran muchas las autoridades presentes".

Respecto al contenido del discurso, comentó: "Creo que hubo un solo mensaje en relación a lo que viene, después se habló del pasado y de gobiernos libertarios. Fue un discurso que habló de un shock económico, desempleo, una recesión fuerte, medidas que van a causar un impacto profundo sobre la sociedad y de un proceso de entre 18 y 24 meses que va a generar la posibilidad de que salgamos adelante. Todo esto tiene que ver con lo que ya venía diciendo".

Martín Aveiro, exintendente de Tunuyán y diputado nacional del PJ.

En su nueva posición como diputado nacional expresó que "espero y ruego que le vaya bien al presidente, si le va bien a Javier Milei nos va a ir bien a todos. Él habla de que este shock lo va a recibir el Estado, y esa es la discusión que tenemos nosotros, creemos y entendemos que esto sí lo va a recibir el privado y por lo tanto va a generar una fuerte caída de empleo y demás. Nosotros vamos a estudiar y trabajar el paquete de medidas que envíe Milei. Ser de la oposición no significa votar todo en contra, todo lo contrario, todos estamos esperando que entren las leyes para armar los distintos grupos de trabajo y estudio, y a partir de ahí ir analizando una por una las normativas para ver de qué manera ayudamos para que le vaya bien al país".

Por último, Martín Aveiro se refirió al rol que tendrán los nuevos legisladores dentro del Congreso: "No sabemos qué va a pasar con el presupuesto, si van a querer que lo trabajemos o no, yo creería que no quieren que lo trabajemos. Eso sería reconducir el anterior, y de esa forma también disminuyen las partidas que tienen los ministerios. Después la otra preocupación es ver de dónde se saca el déficit fiscal del 5% en el Estado. Hay que ver a qué Ministerio en particular afectará, creemos que va a ser el de obra pública. Estas son las preocupaciones que tenemos, pero estamos con todas las ganas de empezar a colaborar, trabajar y ayudar a la Argentina".

