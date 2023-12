Las 33 promesas y los sorprendentes cambios de Cornejo como nuevo gobernador

Alfredo Cornejo lo logró: tenía el fetiche de lograr los tres mandatos radicales consecutivos y, a la vez, ser el primer gobernador reelecto desde el retorno de la democracia. No es un Salieris, sino el "gobernador que gestó un hito" desde 1983. Sin embargo, Cornejo comenzó a construir un camino discursivo distinto: más humilde, conciliador y menos belicoso que en su primera versión.

El gobernador leyó lo que venía y con el resultado electoral no solo ratificó que el "hartazgo" de la ciudadanía era mayor, sino que se sorprendió por el impacto. Con ese mapa borroso como guía, sabe que él y todos los dirigentes avanzan sobre una delgada línea en la que están observados, en tensión; aún con la legitimación que le dio la propia gente. El asenso de Javier Milei es la máxima expresión de esa necesidad de cambio radical, según entiende. Tanto que por primera vez eligieron a un presidente sin partido, sin equipo y sin historia. Y todo eso pasó a ser un valor positivo.

En las primeras señales que dio como gobernador está esa impronta, la idea de leer el mensaje de las urnas con algo de humildad. "La gente pidió un cambio rotundo, más allá de las razones. Si por hartazgo o bronca", repitió el Gobernador. Y puso nuevamente foco en tratar de "comprender el mandato" que le dio la ciudadanía. Esa cornisa en la que camina Cornejo y sus pares hace que se achiquen el tiempo y el espacio. Sus propios funcionarios ya tienen tatuado en su mente las nuevas máximas cornejistas: no hay tiempo para aprender, no hay tiempo para improvisar, hay que gestionar. En la elección del equipo hubo mucho de eso: aunque la mayoría son sub 40, no hay dirigente novatos, sino que la mayoría ya arrastra experiencia en las áreas que les tocó. La enorme diferencia es que ahora no tendrán colchón para amortiguar los golpes.

El nuevo poder político de Mendoza: Cornejo y su equipo.

En los mensajes del gobernador hay dos ideas que son novedosas y también marcan, como se había anticipado, un giro por necesidad y, también, convicción. Cornejo versión 2023 es conciliador. En ninguno de los dos discursos de asunción hubo agresiones, recuerdos de herencias recibidas. Desaparecieron las palabras "populismo", "kirchnerismo" y "la Cámpora" como menciones peyorativas. En cambio, convocó sin condicionamientos a que haya entendimientos. Los necesitará como Gobernador, pero hay algo más allá. El temor mayor es que haya desbordes nacionales y la intención es "aislar" a Mendoza. Tanto es así, que Cornejo sugirió que la provincia puede ser una isla en medio del caos: dijo que no frenará la obra pública a pesar de los recortes nacionales, mencionó la necesidad de recuperar los salarios y dio señales positivas a los agentes estatales considerados fundamentales, como los maestros, médicos y policías.

La otra novedad es que delegará poder. Es decir, comenzará a ejercitar un músculo nuevo. La prioridad personal en su "primer tiempo", como dijo, es influir en las decisiones nacionales, con la liga de gobernadores y aprovechando la permeabilidad de Javier Milei. Por eso los "millennials" de su Gabinete tendrán, según la promesa, más voto y voz de lo esperado; decidirán.

Aún antes de terminar de decidir que sería candidato a Gobernador, tenía en vista que la Provincia tendría un volumen de recursos extraordinario en el futuro inmediato. Incluso el peronismo local lo sabía y decían resignados: "Si acceden libremente a usar los dólares de Portezuelo, no se van más del gobierno", Hacían mención a que con esos recursos se pueden hacer "políticas" y "política". Los 1.023 millones de dólares son la zanahoria que tiene el Gobierno y que arrastra al sector productivo mendocino para que se invierta.

Cornejo tuvo otro foco claro en su mensaje: la actividad privada. De manera general, repitió que busca incentivar a los emprendedores, generar mejores condiciones para los negocios y desburocratizar al Estado para facilitarlos. Más allá de la retórica, los empresarios que lo escucharon también tienen en vista los recursos a invertir y se entusiasman. Pero no solo por el dinero. "Cornejo es de hacer. En los últimos años hubo cierta pausa, letargo", dijo a MDZ uno de los empresarios que escuchaba en la explanada de Casa de Gobierno. El propio Gobernador tuvo reuniones previas con las cámaras empresarias para explicarles y "contener" la ansiedad y el lobby por el uso de los 1023 millones de dólares. Cornejo trató de explicar que habrá "para todos"; pero que no será una lotería. Según aseguran en el nuevo Ministerio de Gobierno e Infraestructura, las inversiones serán para mejorar los sectores productivos, pero no todo será gratis, pues buscan algún sistema de recupero de inversiones. "Habrá obras que quedarán hundidas porque no se pueden recuperar, pero la idea es que haya un circulo virtuoso. La inversión va a ser para el sector productivo", aseguran.

Cornejo es conservador para prometer y sus discursos suelen ser moderados para no quedar atado a sus propios dichos. Pues ahora fue más audaz de lo esperado y aseguró que en Mendoza no solo no se frenará la obra, sino que habrá un mayor impulso. Incluso prometió una "revolución" del agua y la energía, en base a los 1023 millones de dólares disponibles.

Más allá del dinero, la impronta entusiasmó en el auditorio empresario. Allí hay un detalle ineludible: el Gobernador incluyó al sector empresario en su gobierno. Liderados por Rodolfo Vargas Arizu, hay un grupo de dueños de empresas y representantes del sector que serán parte de la toma de decisiones y, sobre todo, quedarán absorbidos y se tendrán que hacer cargo de las decisiones de las que no serán parte.

Cornejo no los enumeró, pero sí se apuntaló en las 33 propuestas de su plataforma, que ahora pasan a ser una nómina de promesas a cumplir para él y su gabinete. Su plan de gestión está dividido en 5 ejes: Gestión con innovación y eficiencia, Infraestructura y Servicios, Desarrollo Humano, Sostenibilidad Ambiental y Desarrollo Regional. Impulso a la minería, a las energías renovables, al turismo para generar riqueza. Inversión en la primera infancia y en educación como prioridad. Ajuste interno e inversión en obras públicas, con recupero. Esas son las improntas de la gestión.

Más humilde, conciliador y con promesas que sirven para evaluar su desempeño. Algunos de los sorprendentes rasgos del Cornejo 2023.

Las 33 promesas de Cornejo