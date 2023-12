La radio pública de la provincia de Buenos Aires no transmitió el discurso de Javier Milei

En los últimos cuatro años, Radio Provincia de Buenos Aires se caracterizó, al igual que todos los medios públicos, por no ser un ejemplo de pluralidad. Los políticos opositores al gobernador Axel Kicillof y al Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner casi no tuvieron lugar en la programación de la radio pública de todos los bonaerenses. Sus voces solo se escuchaban, algunos segundos, en algún que otro corte de los boletines informativos cargados al igual que toda la programación de un alto contenido militante.

Se ve que, a los oídos de las autoridades de Radio Provincia de Buenos Aires les llego el pedido que hizo, hace unas semanas, el gobernador a los intendentes bonaerenses de Unión por la Patria: que lo acompañen en la resistencia al Gobierno de Javier Milei.

El día de hoy no estuvo ajeno a la intolerancia política con que las autoridades de la radio pública de la provincia de Buenos Aires se manejaron durante el primer mandato de Axel Kicillof, por lo que decidieron no emitir la segunda parte de la Cadena Nacional de radio y televisión. En su lugar trasmitieron un programa de automovilismo, que se transmite todos los domingos.

La decisión tomada por las autoridades de Radio Provincia de Buenos Aires, comandada por Marcelo Figueras, quien oficiaba de presentador y entrevistador del libro de la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, causo sorpresa entre los trabajadores de la radio manifestando lo sucedido en diferentes grupos de WhatsApp.

“Papelón de Radio Provincia. Transmitió la primera cadena y se cago en el discurso", decía un mensaje en uno de esos grupos; otro contestaba: "Y que querés, ¿viste la cara de Kicillof? Para mí que lo llamo a Marcelo y le dio la orden de que no pase el discurso del loco". Y así continuaba el intercambio de mensajes: "Se ve que no querían que los militantes escuchen la herencia que dejaban" o "tienen miedo que el enano ajuste porque no le dan las cuentas y vuelen todos los contratos".

MDZ mantuvo un corto dialogo con algunos de los trabajadores de Radio Provincia que participaron del chat. Lo primero que dijeron es que los cuidemos porque hay persecuciones en la emisora y esto iba a generar una caza de brujas, para después contar lo que paso. "Les mandaron un comunicado a los conductores y productores de los programas del domingo informándoles que la Cadena Nacional era de 11.30 a 15, por lo que el programa de automovilismo que empieza a las 11 de la mañana no iba a salir al aire".

"Transmitieron la primera parte de la cadena que fue la jura, la firma, un poco más y cortaron para continuar con 'Motores' que sigue hasta las tres de la tarde. Eso si, para la jura de Kicillof de este lunes arrancan con la transmisión especial desde las cinco de la mañana", afirmo uno de los trabajadores de la emisora consultados.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof en Radio Provincia de Buenos Aires

Por su parte, otro trabajador de Radio Provincia de Buenos Aires dijo: "Lo cambiaron entre el viernes feriado y el sábado, se pasaba la jura y chau listo, no había mas nada. En un principio el mensaje que habían mandado decía que se transmitía todo hasta las tres de la tarde, la Cadena Nacional completa", agregando que "el punto es que te guste o no te guste, seas del partido que seas tenés que transmitirlo. Es la asunción del presidente de la Nación, es un papelón, una vergüenza lo que hicieron".

"No se miedo a qué tenían de que los oyentes escuchen el discurso del presidente, si con el desastre que están haciendo con la programación no nos escucha nadie", sentenció el trabajador de la radio pública bonaerense.