El Gobierno de Alberto y Cristina, en números: qué le dejan a la gestión de Milei

Alberto Fernández dejará de ser el presidente de la República Argentina el próximo 10 de diciembre, cuando le pasará el mando del país al economista libertario Javier Milei. Fernández deja el país en una situación peor de la que encontró: una inflación interanual del 142,7%, un dólar blue que logró pasar este año la barrera de los $1.000, reservas negativas en el Banco Central, más del 44% de pobres y un índice de indigencia que llega al 9,6%.

Fernández ganó las elecciones en 2019 por más de ocho puntos sobre Mauricio Macri, el expresidente que buscaba la reelección. Prometió en campaña luchar contra el hambre, recomponer la situación de las jubilaciones, los salarios, las regulaciones cambiarias, las reservas internacionales y el tipo de cambio. No logró ninguna. Pero sí, durante su Gobierno, se incrementaron los índices que más alarman al presidente electo Milei, que agarrará un país que tiene más importaciones que exportaciones, que ve como la inflación se va por las nubes y que se da cuenta que sus habitantes creen más en la moneda estadounidense que en el peso argentino.

Inflación

La última cifra que se lanzó sobre inflación, correspondiente al mes de octubre, fue del 8,3%, de forma que la inflación acumulada en 2023 es del 120%. Si queremos hablar en términos interanuales, la inflación llegó al 142,7%.

Además, existe un atraso cambiario (dólar oficial) de 350 y las tarifas están un 50% atrasadas con el precio real que tendrían que valer (según la consultora de economía y finanzas FMyA).

Reservas del Banco Central

En el año 2023 el Banco Central perdió reservas por US$ 23.400 millones. La venta de dólares, el pago de deudas y la intervención en el mercado para controlar los dólares financieros llevaron a que la gestión del Frente de Todos cierre con reservas brutas por US$ 21.100 millones (según Ministerio de Economía) y las reservas negativas netas llegaron a -11.000 según FMyA, pero no hay números oficiales. Además, cuando asumió Fernández, el dólar oficial cotizaba a $60 y el informal se vendía a $65. Hoy el tipo de cambio oficial -atrasado- está en $362 y el blue en $955.

Para aclarar, hay que tener en cuenta que las reservas brutas están constituidas mayoritariamente por los encajes bancarios de los depósitos en dólares, el oro, los DEG (la moneda del Fondo Monetario) y los yuanes del swap con China. Las netas son los dólares propios que tiene el Central. No hay cifras oficiales acerca de las reservas netas, que representan el poder de fuego para intervenir en el mercado y controlar el tipo de cambio.

Otro tema que funciona dentro de los Bancos son las Leliqs, que durante este gobierno se incrementaron un 140% reales, llegando a $ 14,2 billones, lo que representa poco más del 10,2% del Producto Bruto Interno (PBI) y casi el doble de las reservas internacionales brutas. Luego de la derrota del oficialismo en el balotaje y las declaraciones de Milei, muchos bancos optaron por no renovar este instrumento y la deuda bajó a $ 10,7 billones, de acuerdo con los últimos datos del BCRA.

No obstante, ese dinero fue absorbido por los pases pasivos, un bono a muy corto plazo, que se renueva diariamente, y que paga menos intereses (126%) pero les permite a las entidades decidir diariamente sobre el destino de los fondos. Esta deuda se incrementó en $ 4 billones (casi el mismo monto que cayeron las Leliqs) en 30 días. De este modo, todos los pasivos del Banco Central (contabilizando las Leliqs y los pases) continúan en los mismos niveles.

La deuda pública, por su parte, llegó en octubre al récord de 419.291 dólares por el efecto del tipo de cambio fijo y la alta inflación (sumado a las leliqs antes mencionada y los pases), según la Secretaría de Finanzas.

Situación Fiscal

En términos fiscales, el Gobierno de Fernández termina su período con un déficit fiscal primero de -3,0% según FMyA y un déficit comercial de 455 millones de dólares según el INDEC. En octubre de 2023, las exportaciones alcanzaron 5.385 millones de dólares y las importaciones, 5.839 millones de dólares. El intercambio comercial (exportaciones más importaciones) disminuyó 20,1% en relación con igual mes del año anterior, y alcanzó un monto de 11.224 millones de dólares.

Con respecto al déficit financiero (que incluye el pago de los intereses de la deuda) es de un 4,4%, según datos de la Oficina Nacional del Presupuesto (ONP) del Ministerio de Economía de la Nación. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que el rojo primario llegará al 4%.

Por otro lado, el Producto Interno Bruto (PIB) , descendió en el último trimestre del año 2,8% en términos desestacionalizados respecto al primer trimestre del 2023.

Clima Social

Según el último informe del INDEC, que analiza el segundo trimestre del 2023, el desempleo llegó este año al valor más bajo desde el comienzo de la actual serie estadística publicada por el instituto oficial, que se inició en 2004, ubicándose en 6,2%.

Esto se sostuvo sobre la base de un empleo informal, es decir, según el INDEC en materia de ocupación registrada el mayor aumento fue en el trabajo por cuenta propia.

Otro deterioro que ya venía sonando en la gestión de Macri pero no mejoró con Fernández fue el salario. Durante la gestión del líder del PRO los salarios formales sufrieron una caída real (es decir, contemplando la inflación) del 20%, de acuerdo con datos del Ministerio de Trabajo de la Nación. Pero, durante el actual Gobierno de Fernández, continuó la caída real de los salarios: de acuerdo con el registro de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) que mide los ingresos del sector registrado, hasta septiembre de 2023 (último dato disponible) el salario registrado promedio cayó 6,2% en términos reales con respecto a 2019. En el caso de los trabajadores del sector público, el deterioro fue mayor. En comparación con diciembre de 2019, la caída fue del 0,8%, acumulando un retroceso del 23% contra los niveles de fines de 2015.

El índice de pobreza tampoco da buenas noticias. Según el informe más reciente -realizado por la UCA- el país llegó al 44,7% y afecta a casi 20 millones de argentinos. Las cifras del reciente informe publicado por esa Universidad reflejan un fuerte crecimiento de los índices a nivel interanual y también, una preocupación a nivel país, ya que es el número más alta desde el 2006. Este asunto generó polémica hace una semana, cuando el presidente Fernández dijo que estaba “mal medida la pobreza” y que si “hubiera un 40% de pobres la Argentina estaría estallada”. El observatorio de la Universidad Católica, que se encarga de generar los informes, salió a responderle no solo con la presentación del índice sino también subrayando que sin los planes sociales “la pobreza sería del 50%”.

La UCA también informó sobre el porcentaje de indigencia, que tuvo un leve aumento en este último trimestre y arrojó un 9,6%. Traducido en personas, se trata de un estimado de 4.000.000 de argentinos que no logran cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA). En 2022, esta cifra fue del 8,1% (1,5%).

Entre pobres e indigentes se puede entender que en la Argentina unas 22 millones de personas se encuentran en ese espectro socioeconómico y tienen, por lo menos, algún tipo de carencia ya sea en la asistencia social, educación y salud.

El observatorio recalca que el disparo en los últimos años de los niveles de pobreza se deben al combo de la caída de inversión, del estancamiento del empleo pleno y el fuerte gasto público.

Las jubilaciones son otro factor que perdió contra la inflación, aunque en diferentes medidas dependiendo del tipo de haber. Con el último aumento otorgado por Fernández, la jubilación mínima más el bono será de $160.713 en diciembre, ya que $105.713 son de haber y $55.000 del bono. Pero únicamente este grupo de jubilados que representa a casi 2 tercios del total recibió una compensación extra: el resto cobró el porcentaje de aumento dispuesto por la Ley de Movilidad y sufrió una mayor pérdida del poder adquisitivo.

Durante la gestión de Fernández en promedio las jubilaciones mínimas cayeron un 0,4% real (es decir, contemplando el efecto de la inflación) aún tomando todos los bonos otorgados por el Gobierno nacional.

Sin embargo, los haberes superiores sufrieron una mayor caída del poder adquisitivo: si se considera a alguien que cobra el equivalente a 2 haberes mínimos (que, en promedio, recibirá $ 145 mil mensuales en 2023), la caída es del 23,8%. En tanto, quien recibe 3 haberes mínimos (promedio mensual de $ 214 mil en 2023) perdió un 25,1% y quien recibe el haber máximo ($ 480 mil) sufrió una pérdida del poder adquisitivo del 35,6%.

Un dato clave, los bonos dados por el gobierno distorsionaron cada vez más la pirámide ya que, quienes ganaban un haber un poco más allá de la mínima, hoy quedaron emparentados con el resto.

Otro dato alarmante, que también es producto de todos los índices antes mencionados, es la cantidad de piquetes que hubo durante la gestión de Fernández. Diagnóstico Político es una consultora que se encarga de medirlos año tras año. A pesar de que aún no están los datos de 2023, entre los otros tres años en donde Fernández fue el mandatario del país se realizaron 20.940 piquetes en todo el país. En cambio, y para la sorpresa de todas las gestiones anteriores, la CGT -la central obrera que si se propone un paro general lo logra- nunca hizo uno con Fernández, llegando a un récord que ni siquiera Cristina Fernández de Kirchner, la actual vicepresidenta y exmandataria durante dos períodos, logró obtener.



Actividad del presidente

Fernández es uno de los presidentes argentinos que más decretos de necesidad y urgencia firmó, con un total de 178 DNU firmados desde que llego a la Casa Rosada. Logró pasar el número de Eduardo Duhalde, que asumió tras la crisis económica y social de 2001 y entre el 2002 y 2003 dictó 156 decretos de necesidad y urgencia y no se alejó mucho del número que firmó Néstor Kirchner ( 239) durante sus cuatro años de gestión. También, aparece cerca de Carlos Menem, que dictó 284 Decretos de Necesidad y Urgencia durante sus dos gestiones y Fernando de la Rúa, que firmó 60 en dos años.

Por su parte, las anteriores gestiones a Fernández, como Macri y Cristina Fernandez de Kirchner firmaron durante su gobierno: 60 y 82, respectivamente.

El que menos DNU firmó fue Raúl Alfonsín. En sus cinco años y medio de Presidencia dictó seis decretos de necesidad y urgencia. El último, a un mes de dejar el cargo, fue para declarar el estado de sitio en todo el país, en medio de saqueos y disturbios originados en la ciudad de Rosario en un contexto de hiperinflación.

Otro dato del gobierno del Frente de Todos es el número de cadenas nacionales que realizó. La cifra no se acercó a las cadenas que realizó CFK durante sus ocho años de gestión ni tampoco fueron tan mínimas como las de Macri.

Después de la cuarentena, en donde cada 15 días, de los primeros meses, realizó cadenas nacionales para explicarle a la gente la situación del COVID y rogarle que se “quede en casa”, Fernández recurrió cuatro veces más a esta vía de comunicación. Tres de ellas por temas relacionados con la Justicia y una por el Día de la Soberanía desde la Antártida.

La última cadena nacional fue el 10 de mayo del 2023, contra la Corte Suprema que decidió suspender las elecciones nacionales de Tucumán y San Juan.