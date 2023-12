Catarata de críticas y hasta memes contra Alberto Fernández por sus declaraciones

Las redes sociales estallaron en la mañana de este domingo cuando se empezaron a conocer las declaraciones que Alberto Fernández había realizado durante una entrevista a la agencia Noticias Argentinas. Allí, el mandatario saliente lanzó munición gruesa contra el kirchnerismo, primero señalando sus diferencia contra la vicepresidenta y, luego, apuntando contra Axel Kicillof.

Además dio una polémica consideración respecto a las cifras de pobreza publicadas por el Indec. Específicamente, el mandatario dijo: "Si hubiera semejante cantidad de pobreza, la Argentina estaría estallada. Yo no puedo entender cómo se concilia que haya 40% de pobreza y al mismo tiempo llevemos 37 meses consecutivos de creación de empleo registrado. Hay algo que no me cierra y como la pobreza finalmente se mide a través de la Encuesta Permanente de Hogares, es una encuesta".

Empeorando aún más sus dichos, Fernández hasta se animó a dar a conocer una particular hipótesis: "Lo que yo me temo es que la gente, como pasa en las encuestas políticas, no diga toda la verdad, porque si le preguntas a una persona que tiene una familia qué ingreso tiene y te dice "tengo un plan", de ahí en más empieza a mentir porque tiene miedo de que se lo quiten".

Estas palabras no pasaron desapercibidas y causaron enormes repercusiones en las redes sociales. Dirigentes de su propio partida, de la oposición y usuarios corrientes decidieron salir a responderle y hasta se crearon memes.

La extitular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, publicó en la red social X (exTwitter): "Es peor que Isabelita - Alberto Fernández aseguró que la pobreza está mal medida: 'Si hubiera 40%, la Argentina estaría estallada'".

En tanto, el exvicepresidente del Banco de la Nación Argentina, Lucas Lanch sumó: "Última semana de Fernández. Un presidente horrible que abandonó el ejercicio del cargo manteniendo sus prerrogativas. Gastará en España, en euros, su suculenta jubilación. Charlará con Caparrós y Ricarguito (acumuló como para quedarse) sobre la importancia del mercado interno".

El diputado del PRO, Hernán Lombardi agregó: "El problema es la hipocresía de Alberto Fernández, más allá de su irrelevancia. Intenta cambiar la línea de base para medir el gobierno de Milei para construir sus mentiras futuras. No hay que dejarlas pasar".

Por su parte, militantes y hasta dirigentes del peronismo decidieron exponer sus puntos de vista.

Algunos también decidieron tomarlo con humor y así surgieron nuevamente los memes.