Alberto Fernández habló sobre el futuro del peronismo y apuntó contra Axel Kicillof

El presidente Alberto Fernández habló sobre el futuro del peronismo como oposición y consideró que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, no es el dirigente que "represente a todos" los sectores dentro del espacio.

El mandatario nacional, que dejará el cargo el 10 de diciembre, también consideró que en esta nueva etapa hay que dejar de "pensar en los nombres que circulan desde 2003" y pidió abrir la puerta a otros dirigentes.

"Axel administró bien, y además fue muy honrado, muy honesto en la forma de trabajar, muy transparente. A mi juicio es un hombre criterioso, más allá de que no comparto algunas miradas que tiene sobre la economía, el rol que le va a tocar a él no lo sé, depende de él", evaluó Alberto Fernández.

En diálogo con Noticias Argentinas, al ser consultado sobre si lo convencía Kicillof como líder de la oposición subrayó: "Es que no se si nos representa a todos, no tengo la impresión que nos represente a todos, es la verdad, lo digo con todo respeto. Hay otros sujetos políticos dentro del peronismo, Victoria Tolosa Paz, Gabriel Katopodis, Jorge Ferraresi, "Coqui" Capitanich, tienen un futuro impresionante por delante, por qué encerrarnos a pensar en los nombres que circulan desde el año 2003 ¿no? ¿Por qué no pensar en otros nombres?".

"Lo dije dos años antes que me parecía que cuando cumpliéramos 20 años en el escenario político con motivo de cumplir 20 años de la llegada de Néstor al Gobierno nosotros teníamos que replantearnos muchas cosas para volver a sintonizar con la gente. Fue muy criticado, eso se parece mucho a eso de lograr una mejor armonía para que la gente nos escuche con otra música. Pero yo no sé qué es la otra música de la que habla Axel, la mía es mucha más democracia interna, cero de personalismo y un gran debate en el peronismo, que nos dé la identidad que hoy es confusa", agregó Fernández, en referencia a la frase de Kicillof sobre que había que "componer una nueva canción", lo que se interpretó como un distanciamiento del kirchnerismo.