Alberto, Tinelli, Duggan y Nisman en chats, audios y fotos ilegales

La red de espionaje ilegal que desentrañó el juez Marcelo Martínez de Giorgi junto al fiscal Gerardo Pollicitta. El propio Alberto Fernández, quien en la apertura de su gobierno, en 2019, prometió combatir lo que llamó "sótanos de la democracia". Prácticamente todo el entorno presidencial, artistas, funcionarios del propio Gobierno, deportistas y opositores, todos espiados ilegalmente según la Justicia que emitió un documento al que MDZ tuvo acceso en el que detalla lo hallado.

"Pinchan ilegalmente, se lo mandan a un medio kirchnerista, ese medio lo publica, al otro día con eso hacen la denuncia o lo que necesiten y basados en la libertad de expresión, hacen uso legal de lo ilegal". Lo cuenta en sigilo a este medio uno de los espiados que tiene en sus espaldas cuarenta años de militancia peronista y fue quien acorraló años atrás a Rodolfo Tailhade, siempre duro en estos temas.

Alberto Fernández con la directora de la AFI, Cristina Caamaño y Santiago Cafiero.

Hay un funcionario que tuvo acceso a buena parte de los documentos, que consta esencialmente de 452 chats; 1.629 contactos de agenda; 1.632 audios; 53 videos y 1919 fotos obtenidas de forma ilegal tras los allanamientos que se llevaron a cabo en la causa que investiga el espionaje a jueces, muchos con intervención directa en la investigación por causas de corrupción durante la era kirchnerista.

Victoria Tolosa Paz es otra de las espiadas, quien ya no goza con el visto bueno del Gobierno saliente y no tendrá lugar con Sergio Massa en el poder, a pesar de su banca de diputada vigente por las elecciones de 2021, cuando encabezó la mayor derrota del peronismo en una elección legislativa bonaerense. Este medio consultó a su jefe de prensa, quien no contestó los reiterados pedidos de opinión de la ministra sobre el escándalo que pone en jaque al Gobierno a diez días del balotaje, así como Alberto Fernández, consultado por MDZ sin respuesta oficial.

Un especialista en inteligencia habla con pedido de anonimato absoluto y se confiesa; "Los narcos compran en negro, blanquean construyendo y después se hacen llamar empresarios de la construcción, esto es lo mismo, hoy cuando se camina un tipo, después se usa un periodista para blanquear la información, es lo que hacen muchos y se amparan en la libertad de expresión, por lo que es un recurso más que frecuente".

Derrota. Victoria Tolosa Paz con su marido, el empresario K Pepe Albistur, Alberto Fernández y Juan Cabandie.

"Hay personas que ya se sabe que están caminadas, el presidente sabe, los ministros deberían saberlo, pero la inteligencia cambió mucho, ahora sencillamente compran información y la venden al mejor postor. Es un desastre y en parte es algo que empezó con Néstor y empeoró todos los años". El know how de la inteligencia nacional lo describe quien fuera parte y decidió emprender en la seguridad privada. "Alberto Fernández sabe que su teléfono es transparente, no es boludo, por eso tiene dos más", resumió.

La causa se remonta a la filtración de la propia AFI a través de medios de comunicación afines al kirchnerismo sobre el viaje a Lago Escondido de parte de funcionarios judiciales y empresarios. Allí se acorraló al ministro de Justicia porteño Marcelo D'alessandro, quien salió eyectado de su cargo no sin antes avisar que era parte de una maniobra ilegal de la ex SIDE. Tal es así, que quien lideraba la comunicación del entonces ministro, Mariana Feuermann, citó este miércoles los posteos en X sobre lo ocurrido en diciembre de 2022, cuando D'alessandro avisó la maniobra ilegal que escondía la conducta de Rodolfo Tailhade.

En aquel entonces, el ministro decidió denunciar a Tailhade antes de renunciar, y explicó: "Tailhade y su grupo de delincuentes van a tener que dar explicaciones ante la Justicia por esta operación sucia, armada para embarrar la condena de la jefa (Cristina Fernández de Kirchner). Estuve seis años en Infracciones, fui dos años diputado y hace siete que estoy en seguridad: nunca tuve una sola denuncia". AFI. La inteligencia, señalada por el espionaje ilegal.

"Lo que se ve es el cinco por ciento, la gente vive como si esto fuera Netflix, es mucho más complicado". El experto en inteligencia camina el Congreso, Comodoro Py y tiene acceso directo a los medios de comunicación hace décadas, y sabe qué es el flujo de información que maneja la inteligencia actualmente. Habrá filtraciones nuevas y un fiscal precisa más de seis meses según los que saben para que se pueda analizar en profundidad lo encontrado, que supera los 14 teras de almacenamiento.

Entre los espiados aparecen los periodistas Luis Novaresio, Pablo Duggan, Jorge Fontevecchia, Marcelo Tinelli, casi todos los jueces de las causas que investigan al kirchnerismo, los gobernadores incluso del Frente de Todos como Gerardo Zamora, Jorge Capitanich y Axel Kicillof. Dirigentes opositores, el propio Sergio Massa, artistas como Teresa Parodi, el cantante de cumbia El Dipy y Hugo Moyano.