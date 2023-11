Espionaje K: qué dijo Tailhade del vínculo con el acusado en la causa que llega hasta Nisman

Rodolfo Tailhade, diputado nacional del Frente de Todos y exdirector de contrainteligencia de la AFI, desmintió haber hecho espionaje y aseguró que los macristas si lo hicieron: "No tengo nada que ver con ninguna cuestión que este en el límite de la democracia, no me dedico al espionaje, me dedico a laburar, a investigar, a juntar información y a combatir las mafias", explicó.

La polémica con Tailhade surgió cuando trascendieron chats que lo vinculan con Ariel Zanchetta, el expolicía que decía ser periodista pero que en realidad terminó siendo el eje principal de la investigación por el espionaje a jueces de la Corte Suprema. La Justicia pudo determinar que en los dispositivos electrónicos de Zanchetta aparecían mensajes con Tailhade, que estaba agendado entre sus contactos.

En esas conversaciones surgen links enviados por el expolicia con diálogos de los participantes del viaje a Lago Escondido, un reporte de causas contra la exdiputado Elisa Carrió y datos que le ofrece contra el el senador Luis Juez, de Juntos por el Cambio. Zanchetta, según la Justicia, era un agente "inorgánico" de la AFI que se encargó de investigar a personas sobre distintos aspectos de su vida privada y laboral, como los sueldos que recibían, entorno familiar, creencias religiosas y hasta las personas con las que estaban.

Zanchetta ya está detenido porque, como se mencionó anteriormente, fue uno de los protagonistas de las causas que se iniciaron por espionaje a los jueces. Él también buscó los datos de los jueces Gustavo Hornos, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi, Ernesto Kreplak y los integrantes de la Corte Suprema de Justicia: Horacio Rosatti, Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Además, investigó a uno de los colaboradores de Rosatti, Silvio Robles, que fue uno de los puntapiés para impulsar el juicio político a la Corte.

El juicio político a la Corte Suprema tendrá dictamen luego del balotaje presidencial.

Además, en la computadora de Zanchetta aparecieron documentos relacionados a la muerte del fiscal Alberto Nisman, lo que generó incluso un malestar mayor en un sector amplio de la política nacional. De acuerdo con fuentes judiciales, se hallaron un total de 12 páginas de evidencia en el dispositivo del espía inorgánico que están vinculadas a la causa de la muerte del exfiscal de la AMIA.

A pesar de todo esto, y que los diputados de Juntos por el Cambio hayan llamado ayer a una conferencia para pedir el desafuero del funcionario oficialista, Tailhade afirmó en diálogo con Radio Con Vos que no tiene "absolutamente ninguna ilegalidad en mi vida, muchos menos esas cuestiones que son tan graves".

"Los que espiaron son los macristas, los que le arruinaron la vida a un montón de gente son los macristas con el espionaje ilegal", aseguró. "Cuando yo hablo de mafias me refiero a que esta causa va a 100 kilómetros por hora por jueces como Robles, Rosatti y las causas como el Ara San Juan deliberadamente abandonadas, con resoluciones delictivas de la Cámara Federal, ese es el verdadero espionaje, no esta pavada de la que quieren hacer hoy una bola de humo involucrándomela a mi sobre la base de imputaciones absurdas", concluyó.