Rodolfo Suarez encara el último tramo de gestión con tensiones gremiales

Rodolfo Suarez encara el último tramo de su gestión como gobernador de Mendoza y esta semana no será una más. La reapertura de paritarias con los gremios estatales debido a la escalada de la inflación no ha sido "un trámite" para el Ejecutivo, ya que los sindicatos no han aceptado las ofertas salariales y dos de los tres sectores de mayor "peso" ya analizan aplicar medidas de fuerza, es decir, paros y movilizaciones.

El último miércoles, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la segunda la oferta salarial del Gobierno de Mendoza al considerarla insuficiente. El Ejecutivo provincial puso sobre la mesa un 14% de incremento para los meses de noviembre y diciembre, además de una suma para enero, febrero y marzo que consiste en un 5,8% para cada mes. El sindicato llamó a "estado de asamblea y movilización permanente" y Roberto Macho, secretario general, señaló que llevará a cabo una asamblea general este martes y que, a partir de ahí, "se van a comunicar las medidas de acción directa a seguir".

"Le decimos al Gobierno: traigan una propuesta salarial para que los trabajadores lleguen al costo de la canasta alimentaria y puedan comer todos los días. Todo el mundo sabe la devaluación que hay, pero una cosa es lo que está pasando en la Nación y otra es que la provincia ya certificó y formalizó que la plata la tiene (...) El Gobierno puso en el acta que es la última propuesta y la definitiva. El año pasado tuvimos 84 días de huelga y sabemos lo que viene... Cuando el Gobierno dice eso es porque lamentablemente estamos en la antesala de un conflicto", fueron las palabras de Macho, quien en 2022 fue detenido en medio de la disputa paritaria por violar el artículo 194 del Código Penal.

Roberto Macho, secretario general de ATE.

Por su parte, la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMProS), también expresó su negativa este último viernes. Dijo que el reciente ofrecimiento en la Comisión Negociadora celebrada el viernes en la Subsecretaría de Trabajo fue "vergonzoso e insuficiente" y que "el próximo lunes decidirán en reunión de delegados acciones a seguir en defensa del salario de los profesionales de la salud de la provincia". Este martes definirán si tomarán medidas de fuerza.

Dicha propuesta incluía un aumento del 14% sobre la asignación de clase para los meses de noviembre y diciembre, calculado sobre la base de diciembre de 2022. "Durante el primer trimestre de 2024 se propuso un incremento para los meses de enero, febrero y marzo de 2024 del 5,8% para cada mes, calculado sobre la asignación de clase de diciembre de 2023, no acumulativo. La propuesta contempla reunirse con la entidad gremial el 3 de abril de 2024 con el fin de revisar el incremento sobre la asignación de clase. En caso de que la inflación acumulada entre enero y febrero de 2024 supere el 12%, el Gobierno se compromete a adelantar el proceso de negociación salarial", aseveraron desde el sindicato conducido por Claudia Iturbe.

AMProS llamó una Asamblea de Delegados para este lunes 6 de noviembre a las 9 de la mañana con la finalidad de "establecer las acciones y medidas a seguir por parte del colectivo de trabajadores, no sólo por el insuficiente aumento propuesto, que no alcanzan a cubrir los incrementos inflacionarios, sino también ante los incumplimientos del Gobierno sobre actas paritarias anteriores que suponen contratos en negro". Iturbe puntualizó que “para el Gobierno de Mendoza el salario de los profesionales de la salud es la variable de ajuste. Ha vuelto a ser un propuesta muy por debajo de la inflación proyectada para este año y por eso el rechazo. Nosotros insistimos en que la situación de los profesionales de la salud es crítica y afecta directamente a salud pública de los mendocinos".

AMPROS rechazó la oferta salarial este viernes.

En los que respecta al Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), el último lunes tampoco aceptó la propuesta y se procedió a llamar a cuarto intermedio hasta este martes 7 de noviembre. Según fue indicado por el gremio docente en un escrito, la propuesta salarial puesta en la mesa de negociación este lunes consistió en "un incremento en los porcentajes de aumento para noviembre y diciembre de un 14% asignación de clase y un 18% al estado docente/convenio 2008 y paritario 2013".

Pese a que se presentó una mejora en la oferta si se la compara con la de la semana anterior, desde el sindicato expresaron su negativa "por continuar siendo insuficiente y no responder a los reclamos planteados, entre ellos, atender la situación de docentes que se están por jubilar. Los mismos tienen un ítem no remunerativo impactando en su jubilación". Y sostuvieron que "continúa la distorsión en la escala de jerarquía, ya que un docente con doble cargo cobra más que un directivo, esto no incentiva a optar por la Jerarquía. Para nosotros es valioso que las escuelas tengan sus equipos directivos completos". De esta manera, el salario inicial docente quedaría compuesto de la siguiente forma:

Docentes con hasta 11 años de antigüedad. $220.000 en octubre y noviembre. $250.000 en diciembre.

Docentes con de antigüedad de 12 a 16 años. $230.000 en octubre y noviembre. $260.000 en diciembre.

Docentes con de antigüedad de 17 a 23 años. $245.000 en octubre y noviembre. $270.000 en diciembre.

Docentes con de antigüedad de 24 a 29 años. $260.000 en octubre y noviembre. $280.000 en diciembre.

Docentes con más de 29 años de antigüedad. $290.000 en octubre y noviembre. $310.000 en diciembre.

En lo que respecta a celadores, el aumento salarial ofrecido es de 14% en noviembre al básico y 18% al Convenio Celadores paritaria 2008 y 2013; en diciembre, 14% al básico y también 18% al Convenio Celadores paritaria 2008 y 2013. Desde el SUTE criticaron que el Gobierno "sólo propone aumentos en los títulos (secundarios, terciarios y universitarios) y que el 75% del ítem paritaria 2013 bonificará en la antigüedad. Solicitamos que bonifique al 100%". El SUTE dará una respuesta este martes 7 de noviembre.

Desde el Gobierno provincial argumentan que los porcentajes ofrecidos se confeccionaron "teniendo en cuenta el difícil contexto macroeconómico nacional que se lleva adelante en la Argentina". "Haciendo un enorme esfuerzo por mejorar el sueldo de los trabajadores de Mendoza quedó establecida una cláusula de garantía según la cual si durante los meses de enero y febrero la inflación acumulada fuese superior a 12%, el Gobierno de la provincia se compromete a reunirse con los representantes de los trabajadores al lunes siguiente posterior a conocerse el porcentaje de inflación que arroje el Indec para el mes de febrero”, puntualizó la subsecretaria de Gestión Pública y Modernización del Estado, Beatriz Martínez.

Más allá de ATE, AMProS y SUTE -que ya asistieron a las dos rondas de negociación- el Gobierno provincial tiene en agenda esta semana dar el mismo ofrecimiento a otros sectores. Por ejemplo, a empleados judiciales, Juegos y Casinos, entre otros.