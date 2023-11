Militantes quemaron neumáticos y amenazaron a funcionarios de Martin Yeza

“Los tenemos identificados, son los mismos violentos de La Cámpora que no quieren aceptar el resultado de las urnas, vamos a normalizar todo, denunciarlos, investigar y llevarlos a la justicia, Pinamar nunca jamás va a quedar en manos de mafiosos”. El que habla con MDZ es parte del equipo de Gobierno que quedó de rehén de las amenazas de muerte y amedrentamientos de quienes protestan por paritarias bajas a su juicio en Pinamar, donde gobierna Juan Ibarguren desde que venció a Gregorio Estanga, candidato de La Cámpora.

En el gobierno de Martín Yeza aseguran que desde 2015 no hubo un año con caída de salario por paritarias. Hay una serie de datos que llaman la atención de la manifestación: la protesta no es mayoritaria, se reduce al 10% de la planta que comenzó un paro hace sesenta días cuando el resto trabaja de forma hbaitual.. MDZ supo que los últimos días llegaron punteros políticos a la Ciudad que no viven ahí y fueron parte de las protestas, sumado a la visita que hizo Axel Kiciloff antes de la elección, en el equipo de Yeza creen que hay vinculación política.

Pinamar cierra el año con elecciones ajustadas y conflicto municipal, lo que pondrá a prueba el inicio de la gestión de Ibarguren, intendente electo de Juntos por el Cambio que logró imponerse al candidato de La Cámpora que aún reclama la apertura de urnas por la corta diferencia entre ambos candidatos. Un conflicto salarial de los municipales se venía gestando hace meses con pasacalles y protestas que MDZ comprobó durante distintas recorridas en el lugar. Martín Yeza, intendente saliente, condenó agresiones con neumáticos prendidos fuego y agresiones directas al auto de una funcionaria del municipio.

Escrache. Huevos sobre el auto de una funcionaria de Martin Yeza.

Los empleados estatales exigen una mayor compensación salarial por el espiral inflacionario de 2023, mientras el concejo Deliberante local había pedido un cuarto intermedio a la sesión de hoy para analizar la suba, que finalmente no fue lo que el gremio esperaba y empezaron las amenazas. Martín Yeza subió a X las fotos de un militante con un bidón de nafta y mostró la quema de neumáticos en las calles, explicó que habían bloqueado el ingreso y egreso de los funcionarios al municipio y que hubo amenazas a distintos miembros del equipo de Gobierno.

“Entiendo que algunos piensen que "esto es una manifestación", los invito, especialmente en estos días de conmemoración de la democracia a pensar seriamente si esta violencia es realmente una manifestación o es otra cosa”, describió Yeza en X, en el posteo que acompañó de la descripción de la marcha.

“Una vez más, el ejecutivo, liderado por su intendente, demuestra inoperancia y soberbia en su esfuerzo por resolver este conflicto, utilizando amenazas de descuentos, intentan amedrentar a los trabajadores” denunció el sindicato, ante la falta de resolución del conflicto. El gremio está identificado con el kirchnerismo, que resultó derrotado en las últimas elecciones locales.

“La ciudad está en absoluta normalidad, que veinte delirantes quieran violentar un lugar pacífico es lo que muestra lo que son, violentos que buscan contagiar su violencia”. La definición es del miembro del equipo de Juan Ibarguren que cree que el kirchnerismo está detrás de la movida que puso en jaque la sesión del Concejo Deliberante.