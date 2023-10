Juan Ibarguren, sucesor de Martín Yeza en Pinamar: “Vamos a ser la mejor ciudad del país”

Juan Ibarguren se chocó con Martín Yeza por la calle hace más de diez años. La primera vez no lo convenció, era demasiado tirado de los pelos, Yeza hablaba rápido y le explicaba cómo iba a ganar una banca de concejal y la intendencia a posteriori de Pinamar, la emblemática ciudad donde los intendentes caían como naipes por denuncias de corrupción. Ibarguren estaba demasiado metido en la consultoría privada y un emprendimiento de eventos, no se subió al proyecto. Lo hizo despúes y de lleno, y todo lo que se propusieron en dupla lo consiguieron en el corto plazo.

Es un candidato únicamente anómalo. Perfil joven, discurso lleno de conceptos y poca ideología, se define como un apasionado por el hacer: "Tengo alma de bombero, me apasiona resolver desafíos, ir para adelante, no creo en los personalismos ni los líderes mesiánicos, amo laburar en equipo y salir siempre para adelante". Tiene menos de 40 años, es papá de Joaquina y marido de Catalina, vive la campaña con una sonrisa que esconde el cansancio del que no cree que se puede regalar nada en una campaña, y recibe a MDZ en su casa, austera, bien decorada, estilo artesano y dos perros que no dan respiro.

Surfer. Deporte, fútbol, amigos y familia, su terapia para juntar energías.

Juan Ibarguren hizo todo el camino de la política local, lograron terminar con el Peronismo y una gestión sin denuncias de corrupción ni malversación durante ocho años, algo inédito en Pinamar. Van por más y siguen siendo jóvenes. El factor Javier Milei no lo asusta, cree que el reconocimiento a la gestión va a verse en las urnas y que empieza un proceso de mejora del espacio público y puesta en valor de Pinamar para que sea “la ciudad con mejor calidad de vida de Argentina”. Juan administra el área de Turismo local, hizo lo propio con Hacienda y se prepara para imponerse a Gregorio Estanga, candidato de Cristina Kirchner y Sergio Massa. Hay números privados, algunos hacen sondeos y por ahora no parece haber batacazo kirchnerista ni liberal. De ser así, Juntos por el Cambio lograría su tercera gestión consecutiva.

- Una vez ya habiendo empezado el cambio en Pinamar desde 2015, ¿a dónde se orientará el trabajo desde el Poder Ejecutivo a partir de ahora?

- Pinamar tiene que convertirse en la ciudad con mejor calidad de vida de todo el país, donde el acceso a la vivienda o a la oportunidad de un empleo estable no sea un problema. Este salto cualitativo y cuantitativo en Pinamar se tiene que dar de forma sostenible en el tiempo para que no se pierda esa calidad de vida que vamos a generar para todos los que viven y visitan Pinamar. El equilibrio debe ser uno de los objetivos principales; el equilibrio entre el desarrollo económico, demográfico, comercial y la perdurabilidad de nuestra esencia como ciudad tranquila, amable y sustentable. Como candidato vengo trabajando con mi equipo desde una premisa básica: nuestra ciudad es la que más creció de toda la provincia de Buenos Aires y eso hace que algunos servicios e infraestructura no den a basto, crecimos de forma exponencial y la capacidad se vio desbordada, en especial por recibir miles de argentinos por la pandemia. Por eso armamos un paquete de propuestas que priorizan: salud, seguridad, servicios urbanos y obra pública como pilares para seguir transformando nuestra ciudad y que pueda el día de mañana atender al menos a cien mil personas.

Sucesor. Juan Ibarguren, en un acto con Martin Yeza.

- Se viene un país hostil y con alta pobreza, ¿cómo se enfrenta ese escenario en Pinamar?

- Ya vivimos hace varios años en un país hostil y con altos índices de inflación y pobreza y por supuesto Pinamar no es una isla, el contexto nacional nos afecta. Sin embargo, en los últimos años cada vez más inversores, comerciantes y emprendedores apuestan por nuestra ciudad para desarrollar actividades todo el año y generar oportunidades de empleo estable en nuestra comunidad. Hoy tenemos récord histórico en habilitaciones comerciales y en niveles de construcción, a pesar del contexto económico nacional totalmente desfavorable. Aparte, cada vez más familias argentinas nos eligen para residir de manera permanente porque encuentran el equilibrio entre la calidad de vida, estar rodeados de naturaleza y tener oportunidades de desarrollo. Si soy Intendente, voy a seguir trabajando en este sentido, acompañando a cada emprendedor, comerciante e inversor con reglas claras que respeten nuestro entorno para que puedan desarrollarse.

- ¿Qué rol tendrá Martín Yeza en tu gestión como Intendente?

- Es muy probable que Martín asuma como diputado nacional, va a ser la primera vez en la historia que Pinamar tiene representante local en el Congreso. Será un honor que Martín pueda aportar su experiencia como intendente durante ocho años y atender desde ahí cuestiones de nacionales que nos afectan, como por ejemplo la problemática ley de alquileres, que hace más difícil cada día que las familias consigan un alquiler razonable.

¿Qué vas a hacer con la seguridad?

- La seguridad en Pinamar siempre fue una prioridad para poder seguir cuidando el lugar en el que vivimos. Decidimos apuntar nuestras propuestas en cuatro ejes concretos: la profesionalización, la tecnología, la comunidad y la operatividad. Primero con un anillo digital con ocho nuevos lectores de patentes y 80 cámaras para monitoreo en puntos estratégicos. Así lográs monitoreo de todo Pinamar con cuatro sistemas de tecnología; el mapa del delito, el sistema de cámaras públicas, el sistema de cámaras privadas, y los lectores de patentes. También vamos por obras en el centro integral de seguridad para lograr centralizar la comisaría de la mujer, las oficinas para las fiscalías, la política científica, y los laboratorios de criminalística en un mismo punto geográfico. Todos este laburo se hace acompañado con la profesionalización constante del personal de seguridad municipal en materia de preservación de evidencias, asistencia a víctimas y respuesta en situaciones de emergencia. Además de la capacitación en investigación y apoyo a las fuerzas de seguridad y al poder judicial y en prevención del delito. A su vez, vamos a enriquecer la red "Ojos en Alerta" para llegar más rápido donde los vecinos nos necesiten a través de las visitas a escuelas, casas de vecinos e instituciones para la difusión de las herramientas de participación comunitaria. Finalmente voy a encargarme de que haya playas más seguras con un plan dual de restricción del tránsito vehicular y protección del médano de la erosión causada por el tránsito, a través de la delimitación de sectores para la circulación vehicular y estacionamiento.

Prioridad. La Salud e inversión en el hospital, parte de sus prioridades de gestión.

- ¿Por qué el kirchnerismo está terminado si es que pensás eso?

- Pinamar sufrió muchas crisis institucionales con intendentes destituidos hasta que en 2015 asumimos con Martín Yeza que tenía 29 años y empezamos a trabajar y dar batalla en temas que deberían haberse resuelto mucho tiempo atrás. La renovación del frente marítimo se daba por obvia por ejemplo, porque todos estaban de acuerdo, pero nadie lo hizo desde 2009, porque todos los intendentes firmaban las excepciones y nosotros sí lo hicimos y transformamos el frente marítimo. Otro tema urgente, el tema trabajo, no planes sociales. Mientras unos trabajan y piensan en una Pinamar planera y sin vuelo, nosotros creemos en el esfuerzo y en el progreso, porque para nosotros las cosas gratis no van. El kirchnerismo y sobre todo la forma de hacer política de La Cámpora está terminada en esta ciudad, acá no hay lugar para el clientelismo y la corrupción. Durante esta campaña intentaron meterse en las escuelas a bajar línea, repartieron comida, herramientas, bicicletas, computadora por todos lados, con el único objetivo de extorsionar a las personas por un voto. Nosotros elegimos el camino largo pero ético y que nos hace felices: la honestidad, el laburo, el compromiso, el proyecto, el método, el conocimiento, no improvisación, eso somos, gente que trabaja todo el día para que el resto viva mejor.

- ¿Qué espacio tiene la familia y los amigos en la cabeza de un político sub 40 como vos?

- Muchísimo. Cuido mucho el espacio del laburo, la familia y los amigos, cada tema tiene un rol y espacio en mi vida. Busco siempre encontrar el equilibrio y hago mucho deporte, algo clave para cuerpo y mente, desde un partido de fútbol con amigos, salir a correr al menos veinte minutos, o hasta meterme al mar a surfear. Con mi familia descanso siempre los domingos, pero también llevo a mi hija todas las mañanas al jardín, y ceno con mis amigos entre semana. Creo que cualquier persona con vocación de servicio y con intenciones de generar un cambio en serio en su ciudad debe trabajar todos los días para lograrlo con compromiso y responsabilidad, sin embargo la cabeza debe estar descansada para hacer lugar al foco y a las ideas claras.