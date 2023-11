Videos: cientos de libertarios se concentraron en el Obelisco y marcharon a Casa Rosada contra el fraude electoral

A 14 días del balotaje entre el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, y el de La Libertad Avanza, Javier Milei, cientos de personas se reunieron en el Obelisco y marcharon hacia Casa Rosada por segundo domingo consecutivo para reclamar por una elección transparente.

Con la consigna "por la República y la democracia", seguidores del candidato libertario y opositores al oficialismo acudieron al Obelisco con pancartas contra Sergio Massa, el Gobierno de Alberto Fernández y banderas de Argentina y de La Libertad Avanza.

Entre las pancartas se pudo ver algunas con frases como: "Massa fraude", "No jodan con mi voto", "No al fraude. El pueblo grita libertad", "No votes en blanco". Otros manifestantes, como sucedió el domingo pasado, pidieron la implementación de la Boleta Única.

También se pudo ver personas, sobre todo niños, disfrazados de leones, animal con el que se caracterizó Javier Milei en la campaña.

Tras la concentración en el ícono de la Ciudad de Buenos Aires, los manifestantes marcharon por Diagonal Norte hacia Plaza de Mayo agitando banderas color amarillo con el logo de La Libertad Avanza.