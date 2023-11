La durísima confesión de Luis Juez que deja expuesto a Juntos por el Cambio

Fiel a su estilo, el cordobés Luis Juez salió con munición gruesa hacia la interna de Juntos por el Cambio tras el respaldo público de Mauricio Macri y Patricia Bullrich a Javier Milei.

En ese sentido, reaccionó con una fuerte crítica hacia el espacio opositor. "Nos unía la desesperación de llegar al poder", aseguró este domingo en diálogo por Radio Rivadavia.

"Se ve que a nosotros nos unía nada más que esa desesperación de llegar al poder porque cuando quedó claro que no lo íbamos a alcanzar, empezamos a decirnos cosas que claramente no son fastidio ni enojo desde las últimas 24 horas", se explayó.

Asimismo, el senador nacional admitió que "ve difícil" una posible reestructuración de la fuerza política. "Si me pongo el ciudadano común a mirar y decir bueno. Menos mal que estos tipos no ganaron porque mirá la runfla que son", disparó.

"A mí me duele el alma, porque te lo digo con toda sinceridad. Yo soy un hombre grande, yo no sé si la gente no me va a volver a dar otra oportunidad como la que tuvimos. Este era inmejorable y tan buena que muchos se comieron la curva", insistió el dirigente cordobés.

Por eso, Juez admitió que se siente "frustrado" al pensar que su espacio estaría disputando la posibilidad de llegar a la Casa Rosada. "Muchas consultoras les hicieron creer a algunos que ganando la interna se quedaban con la Presidencia y mirá dónde estamos. Colgados del alambrado viendo cómo juegan un partido otros", cerró sin filtro.

Finalmente no adelantó que decisión tomará de cara al balotaje, aunque marcó distancia entre Milei y Sergio Massa. "Massa es la cara más horrible que la política puede expresar. Milei ha dicho cosas muy inconvenientes, pero por lo menos al tipo lo ampara el beneficio de la duda", sentenció.