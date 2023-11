El filoso palito de Agustín Rossi para Javier Milei: "Le mandaron a guardar la motosierra"

Agustín Rossi aseguró este domingo que Javier Milei "ya preocupó y asustó" a los argentinos con sus propuestas y consideró que "muchos reafirmaron una cantidad de valores y les dijeron que no a otra cantidad de cosas" en las últimas elecciones de octubre.

Acto seguido, hizo foco en uno de los elementos más característicos de la campaña del líder de La Libertad Avanza para profundizar sus críticas: la motosierra que el libertario mostraba en sus caravanas.

"No es que el libertario no utiliza hoy la motosierra porque no le gusta o porque se lo aconsejó algún consultor político. No la usa porque los argentinos se la mandaron a guardar a la motosierra, claramente, el 22 de octubre con su voto. Lo mismo que la libre circulación de armas o el mercado de órganos”, apuntó el jefe de Gabinete.

En diálogo por Radio 10, Rossi consideró que Milei "ha roto su palabra" con su electorado luego del acuerdo sellado con Mauricio Macri y Patricia Bullrich y agregó que esa decisión "genera una enorme desconfianza" entre los votantes hacia la fuerza opositora.

"Yo creo que los argentinos no quieren un presidente que les mienta, quieren a alguien que les hable con la verdad", dijo el compañero de fórmula de Sergio Massa.

Por otro lado, se pronunció sobre las versiones que circularon en redes sociales de una supuesta propuesta de dirigentes de La Libertad Avanza para el retorno del servicio militar obligatorio.

"Es una discusión que atrasa 30 años. Es una política profundamente clasista y estigmatizante. No están pensando en una política de defensa sino de supuesta contención social", cerró.