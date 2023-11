Las obras públicas de Mendoza que están atrasadas y pueden frenarse por el efecto Milei

Javier Milei asumirá el próximo 10 de diciembre como nuevo presidente de los argentinos y hay mucha expectativa por lo que pueda llegar a pasar, sobre todo tras algunos anuncios del libertario. El líder de La Libertad Avanza adelantó que, dentro de las medidas de ajuste que tomará apenas asuma, una de ellas será la suspensión de la obra pública: “No hay plata”, aseguró y propuso “un sistema de iniciativa privada, a la chilena".

Guillermo Amstutz, titular de la Cuarta Sección de Vialidad Nacional, habló en MDZ Radio 105.5 FM sobre las obras que se están llevando a cabo actualmente en Mendoza y pidió “ser cautos”. Sin embargo, hay obras que antes de la llegada de Milei ya tienen un atraso enorme. Los puentes de la Ruta 40 que se cayeron hace casi 4 años, recién están en un 30% de avance de obra y quedarán en duda. Más lento aún está el avance de la ruta a San Juan. Otros proyectos están frenados, como el nuevo túnel para unir Chile y Mendoza (la reconversión del túnel ferroviario).

En Sonría lo Estamos Filmando, Amstutz aseguró: “Sería muy difícil poder hacer una exposición técnica sobre anuncios que todavía no están apoyados en las normas jurídicas pertinentes. Cuando uno habla de obra pública, la variante o cantidad que existe es mucha. Y las fuentes de financiamiento también. No me gustaría anticipar una opinión hasta no tener la documentación expresa”.

“Las obras que tenemos en marcha son: la Variante Palmira, que en este momento está en el 86% de ejecución; los puentes, que estamos en un 30% de ejecución; hemos hecho una obra completa de reparación de la ruta 145 que es el Paso Pehuenche, que vamos a habilitar si Dios quiere la semana próxima”, detalló.

Y siguió: “Tenemos la recuperación de la ruta 186, que es la que va desde la ruta 40 camino a Laguna Llancanelo a una antena internacional colocada por una base de investigación europea; estamos con un trayecto de la ruta 40, otra obra que hemos recuperado, entre Anchoris y Tunuyán, esencialmente la zona de la rotonda del Gaucho, sujeta a una remodelación integral. Esta obra ha sido reprogramada por Vialidad provincial y nosotros”.

“Después tenemos la doble vía San Juan. El túnel internacional está frenado por problemas técnicos de modificación de proyectos. Hay una obra con la municipalidad de Santa Rosa, que es la recuperación de la ruta 50 y la construcción de una doble vía en la ruta 99 que es el circuito al Challao”, agregó.

Según Amstutz, “la preocupación más complicada puede ser las que tengan fuente de financiamiento del Tesoro Nacional. Las empresas nos han estado consultando con la expectativa de los anuncios queriendo pedir neutralización de obra. Hemos hablado con las autoridades nacionales y me han dicho que las obras continúan todas porque para este año la partida presupuestaria está y los fondos están reservados. Después, de por medio existen contratos”.

“Hasta que no tengamos la instrumentación concreta de las medidas que va a tomar el Gobierno, hay que ser un poco cautos porque sino las empresas tratan de frenar las obras”, insistió. “Hay que ser cautos”.

“Cuando nos hicimos cargo, después del Gobierno de Macri, estaban todas las obras públicas de Vialidad Nacional en Mendoza paralizadas. Las hemos recuperado y puesto en funcionamiento. Nos quedan tres obras que no hemos podido terminar de resolver”, remarcó.

Además, reconoció que “el ciclo que a veces tiene la economía en nuestro país suele ser complicado. En la gestión anterior, Macri decidió paralizar las obras. En el caso nuestro, no se tomó ese camino: se acordó con cada empresa, en cada obra, cuál era el ritmo de inversión que ellos podían tener y cuál era el ritmo de garantía de pago. Nos hemos amoldado para que la gente no se quedara sin trabajo”.

Finalmente, argumentó: “La necesidad de obra pública es clara; es imposible que un país avance sin obra pública. El problema es el financiamiento. No hay que confundir con que la obra pública va a pasar a ser obra privada: el 95% de la obra pública la construyen empresas privadas”.

