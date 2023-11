El contundente pedido de Alfredo Cornejo para el balotaje entre Massa y Milei

El gobernador electo de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo, llamó este viernes a fiscalizar en el balotaje del próximo 19 de noviembre con un mensaje difundido a través de sus redes sociales.

“Juntos por el Cambio debe hacer un esfuerzo por fiscalizar el balotaje del 19 de noviembre para garantizar una elección limpia”, indicó el actual senador nacional en su cuenta de X (ex Twitter).

Cornejo adjunto un video en el que, durante una entrevista, solicita que “Juntos por el Cambio, además de mantenerse unido para lo que viene, porque esta historia no termina el 19 de noviembre en la noche, debe hacer un esfuerzo de fiscalización, porque si en 40 años de democracia hay mayor pobreza, mucho desorden económico, el balance no es bueno de la democracia. Si a eso le vamos a agregar un fraude y que no haya elecciones limpias, no sé qué queda de la democracia”.

“Si no se tiene un fiscal en todas las mesas, hay posibilidad de que se cambien las actas”, agrega.

Y, ante la pregunta de si está proponiendo al radicalismo como un garante de la elección, la respuesta de Cornejo es: “Sí, pero a todo Juntos por el Cambio”.